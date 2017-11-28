فيلمان نهايتهما وفاة شادية

علي راشدجسدت الفنانة الراحلة شادية مشهد الموت في فيلمين شهيرين لها وهما فيلم "نحن لا نزرع الشوك" و"ارحم حبي" وكان المشهدان مختلفان كما كان الدورين أيضا."الشمس" هي الكلمة التي لم تعرف أن تقولها صحيحة طوال الفيلم حيث كانت تبدل الشين سينا، ولكن في رمز أراد القائمون على العمل توصيله هو أن تنطق "سيدة

علي راشد



جسدت الفنانة الراحلة شادية مشهد الموت في فيلمين شهيرين لها وهما فيلم “نحن لا نزرع الشوك” و”ارحم حبي” وكان المشهدان مختلفان كما كان الدورين أيضا.

“الشمس” هي الكلمة التي لم تعرف أن تقولها صحيحة طوال الفيلم حيث كانت تبدل الشين سينا، ولكن في رمز أراد القائمون على العمل توصيله هو أن تنطق “سيدة” – الشخصية التي قامت بها شادية في الفيلم – بالكلمة في آخر مشهد لها قبل الموت بفيلم “نحن لا نزرع الشوك”.



نهاية “نحن لا نزرع الشوك”:





المشهد الثاني بفيلم “ارحم حبي” وكانت فيه “نوال” أو شادية شخصية شريرة وينتهي الفيلم بطلبها السماح من زوجها الذي خانته وألصقت التهمة بأختها التي كانت تحبه قبلها، وتموت في نهاية الفيلم.



نهاية “فيلم ارحم حبي”:



