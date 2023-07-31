«فيكسد مصر» : جاهزون لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني وعملاء البنوك الرقمية

رحبت شركة «فيكسد مصر» لخدمات الحلول الرقمية وأمن المعلومات، بإصدار البنك المركزي قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، مؤكدةً أن هذه الخطوة تدعم تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وتعزز الشمول المالي، وتخلق مناخنًا داعمًا لصناعة التكنولوجيا المالية.

وقال المهندس محمود أحمد نائب رئيس شركة فيكسد مصر لشؤون التوقيع الإلكتروني، أن اصدار قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها يأتي استكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي، و يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري، مؤكدا على أن فيكسد مصر تدعم هذه الخطوة، وتؤكد جاهزيتها لتوفير خدمات التوقيع والختم الإليكتروني لكافة المواطنين والشركات وعملاء البنوك للأسرع من نشر خدمات البنوك الرقمية.

وأضاف أحمد، أن خدمات التوقيع الإليكتروني تسهل إجراء المعاملات الرقمية بشكل قانوني، وتساعد فى إجراء المعاملات المصرفية والتعامل مع الجهات الحكومية والغير حكومية أونلاين، موضحا انه آمن ويستحيل تزوير الوثائق الموقعة بشكل إلكتروني، ويحسن سرعة وأداء المؤسسات الكبيرة والصغيرة، ويقضي على سلبيات التواقيع التقليدية كالجهد الجسدي في الذهاب إلى أماكن الجهات المختلفة لتوقيع الأوراق الرسمية مثل الفاتورة الضريبية، ويوفر الوقت والجهد والأموال، مشيرا إلى ان التوقيع الإلكتروني ضمانًا قانونيًا لطرفي التعاقد، فهو يمثل خط اليد ولكن بنسخته الإلكترونية، وصديقًا للبيئة.

وأشار إلى أن خدمات التوقيع الإلكتروني توفرها فيكسد مصر عبر منتج «توقيعي»، حيث تساعد الشركات والأفراد على إصدار وتفعيل شهادات معتمدة قانونيًا مثل التوقيع والختم الإلكتروني، بالإضافة إلى ميكنة استخدام المعلومات بشكل آمن، موضحا أن منتج «توقيعي»، يساهم في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي والمشروعات القومية، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الرقمية والأمنية.