«فيكسد مصر» تتيح خدمات التوقيع الإلكتروني للأفراد والختم الإلكتروني للشركات

أعلنت شركة فيكسد مصر افتتاح نحو 30 فرعًا جديدًا خلال أيام، داخل فروع شركة اتصالات مصر، لتقديم خدمات التوقيع الإلكترونى للأفراد، والختم الإلكترونى للشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى إتاحة التسجيل على الخدمة من خلال الموقع الإلكترونى للشركة، الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وتتضمن الرخصة التى حصلت الشركة عليها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، إصدار شهادات التصديق الإلكتروني والختم الإلكتروني والبصمة الزمنية للجهات والأفراد داخل مصر طبقًا للقانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية والبنود المذكورة بترخيص مزاولة النشاط وما تقره الهيئة في هذا الشأن. وإذن التشغيل.

وقالت الشركة، فى بيان، اليوم، إن الخدمة أصبحت متاحة حالية لجميع المستفيدين على مدار الساعة؛ ومنها “القطامية- القاهرة الجديدة- مول مصر- الإسكندرية- المنصورة- قنا- أسوان- طنطا- بورسعيد)،

وستتم زيادة تلك الأفرع لتصل إلى 100 فرع تغطى جميع محافظات الجمهورية خلال الشهور القليلة المقبلة.

وتابع البيان أنه للتيسير علي الشركات والمؤسسات تم افتتاح مركز خدمة لكبار العملاء بمقر شركة “فيكسد مصر” بمساكن شيراتون،

وسيتم، خلال الأيام القليلة المقبلة، إطلاق المنصة المتكاملة لخدمات التوقيع الإلكترونى وخدمات الشركات والمؤسسات “توقيعى”،

والتي يتم من خلالها تقديم الخدمة بشكل متكامل؛ حتى يمكن الاستفادة من الحلول الرقمية للشركات والمؤسسات التى تمكنها من تفعيل عناصر التوقيع الإلكترونى،

بجانب تقديم حلول رقمية تساعد فى التحول الرقمى داخل الشركات والمؤسسات والتى يمكن أن تعتمد على الهوية الرقمية فى تقديم الخدمات المتكاملة.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للتوسع فى تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى والخدمات المضافة المقدمة للشركات والمؤسسات والأفراد، والتى تتمشى مع توجه الدولة نحو استكمال المحاور الأساسية الداعمة لاستراتيجية التحول الرقمى،

حيث تسعى المجموعة لاستدامة الخدمات المقدمة وتقديمها من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة مؤمنة، قادرة علي تحقيق متطلبات قطاع الأعمال والتوافق مع المعايير العالمية في التشغيل وتطوير آليات وأدوات تضمن التكامل مع كل المنظومات والاحتياجات وفقًا للنطاقين المحلي والدولي.

ويعدّ التوقيع الإلكترونى من أهم الخطوات الأساسية للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة المقترحة، العام الماضي، من قِبل مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية،

ويعدّ التوقيع الإلكتروني طريقة مريحة وآمنة وموفرة للوقت، وستشهد الفترة المقبلة إطلاق العديد من الخدمات التي تستوجب توافر خدمة التوقيع الإلكتروني،

مع توسيع قاعدة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخدمة الختم الإلكتروني للشركات والتوقيع الإلكتروني للأفراد متوفرة لدى مجموعة فيكسد مصر، حيث تقدم الشركة كل الحلول المطلوبة لتكنولوجيا الختم والتوقيع الإلكتروني للشركات والأفراد.