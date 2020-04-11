«فيكساوي» للخدمات المنزلية يطلق خدمة الفيديو أوردر بسبب «كورونا»

أطلق فريق عمل تطبيق فيكساوي للخدمات المنزلية خدمة “فيديو أوردر” لعملائه للالتزام بقواعد التباعد الجسدي، والإجراءات الاحترازية التي نشرتها الدولة للمحافظة على الصحة العامة، ومساعدة عملائه للحصول على خدمات آمنة مع انتشار فيروس كورونا.

قال عمرو إبراهيم الرئيس التنفيذي ومؤسس تطبيق وموقع فيكساوي “المتخصص في تقديم الخدمات المنزلية، إن انتشار فيروس كورونا أدى لانتشار حالة من الذعر بين العملاء، فقرر العديد تأجيل عمليات الصيانة المنزلية، وقيام الزوج بها في بعض الأحيان، وبما أن دور فيكساوي البحث دائما عن الحلول المختلفة وتقديمها لعملائه بأفضل الطرق أطلق فريق العمل خدمة “فيديو أوردر” رافعًا شعار “صلحها بنفسك”، لمساعدة عملاء فيكساوي في الصيانة والتصليحات المنزلية بأنفسهم، والمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا للمحافظة على الصحة العامة.

ومع استمرار تقديم خدمات “فيكساوي” للطلبات الطارئة والمعدة، مؤكدا التزام جميع الفنيين بخطوات التعقيم قبل البدء في العمل وبعده حفاظاً على سلامتهم وسلامة العملاء.

وأوضح إبراهيم أن العميل يستطيع استخدام خدمة “فيديو أوردر” مجانًا طوال شهر من الآن، فيمكنه إجراء مكالمة فيديو مع أحد الفنيين، ومن خلالها يقوم الفني بشرح إمكانية صيانة الخدمة البسيطة للعميل كـ السباكة أو الكهرباء على سبيل المثال، خطوة بخطوة، وبسلاسة، حتى تتم العملية بنجاح.

ونوه إبراهيم أن فيكساوي بدأ خدمة “فيديو أوردر” بـ4 مجالات مختلفة هي “الكهرباء”، “السباكة”، “صيانة التكييف”، “صيانة الدش”.

وقال إبراهيم إن “فيكساوي” يقدم خدمة ” فيديو أوردر” بالتعاون شركة “بوش الالمانية” للعدد والأدوات الكهربائية، حيث دعمت الأخيره الفكرة كراعٍ رسمي، ووفرت العدد والادوات اللازمة للعميل أون لاين، يستطيع شراءها.

كما وفرت “VTECH ” مركزا للتدريب والتشغيل المهني لتوفير الورش اللازمة لاستقبال طلبات الفيديو من خلالها وتمكين الفنيين من شرح خطوات التصليح في جو هادئ وملائم للعمل.

وأشار إلى أن “فيكساوي” يقدم خدماته حاليًا بمحافظات لقاهرة الكبرى، والاسكندرية، طنطا، دمنهور، الساحل الشمالي، ويستهدف التوسع بالدول العربية، ومن المتوقع المملكة العربية السعودية خلال العام المقبل.

وأضاف أن فيكساوي أستقبل نحو 180 ألف عميل حتى الآن، منهم 60 ألف عميل نشط، ويضم أكثر من 800 فني في مجالات مختلفة.

وعن حجم الاستثمارات الذي حصل عليها “فيكساوي” قال إبراهيم إنه تم الحصول على قرابة المليون دولار استثمارات حتي الآن، مستهدفًا جذب استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة، حيث لازال في مرحلة المناقشة مع بعض المستثمرين.