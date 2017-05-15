فيكساوي تستثمر مليوني دولار في كندا

عمرو إبراهيم: التطبيق يضم 180 حرفيا بـ14 مهنةالمال ـ خاص:تستهدف شركة فيكساوى «fixawy» لطلب الصنايعية أونلاين، إنشاء مكتب بالسوق الكندية خلال 3 شهور باستثمارات مليونى دولار، كما تدرس أيضا التوسع بأمريكا قبل نهاية 2017.وقال عمرو إبراهيم، والمؤسس والرئيس التنفيذى للشركة، إنها تعد حالي

عمرو إبراهيم: التطبيق يضم 180 حرفيا بـ14 مهنة



المال ـ خاص:

تستهدف شركة فيكساوى «fixawy» لطلب الصنايعية أونلاين، إنشاء مكتب بالسوق الكندية خلال 3 شهور باستثمارات مليونى دولار، كما تدرس أيضا التوسع بأمريكا قبل نهاية 2017.

وقال عمرو إبراهيم، والمؤسس والرئيس التنفيذى للشركة، إنها تعد حاليا دراسات جدوى المشروع وتخطط للتوسع هناك بين 2 إلى 3 شهور، موضحا أن فرع مصر سيكون مسئولا عن أعمال تطوير التطبيق وتقديم خدمات الدعم الفنى للعملاء.

وأوضح لـ «المال» إن «fixawy» هو تطبيق متاح على أجهزة «الآندرويد» و«الآيفون» ويساعد المستخدم على البحث عن صنايعى متخصص بأعمال الصيانة المنزلية والتشطبيات فى القاهرة والإسكندرية بـ 14 مهنة، منها النجارة والكهرباء والسباكة.

وأشار إلى أن منصة «فيكساوى» تضم حاليا 180 حرفيا حققوا مكاسب 500 ألف جنيه خلال المرحلة الماضى، ونسعى إلى الوصول إلى 1700 صنايعى قبل نهاية العام الحالى، مبينا أن الشركة تمكنت من تدريب 57 % من الصنايعة على استخدام التطبيق بشكل أسهل.

وأضاف أن الشركة بصدد طرح تحديثات جديدة على التطبيق خلال المرحلة المقبلة، تشتمل على أنظمة تسعير لجميع الخدمات، مبينا أنه يتم حاليا تسعير الخدمة بناء على نقاط لدى الصنايعى، يتم ترجمتها إلى أموال بعد كتابته «report» على «فيكساوى» وهو نظام مطبق حاليا على أصحاب مهن النجارة والسباكة والكهرباء.

وألمح إلى أنه بدأ العمل على تطوير التطبيق كمشروع تجريبى بالتعاون مع زملائه منذ أكتوبر 2015 . يذكر أن «فيكساوى» شارك فى فعاليات معرض ومؤتمر « كايرو آى سى تى 2016 » خلال نوفمبر الماضى، بهدف نشر الفكرة وجذب استثمارات جديدة.