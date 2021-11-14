«فيكتوري لينك» و«اتصالات مصر» يطلقان منصة The Academy التعليمية لتدريب الشباب إلكترونيا في مجالات الفنون



أطلقت شركة فيكتوري لينك – العاملة في مجال الحلول التكنولوجية والتسويقية – وشركة اتصالات مصر-أول مشغل رقمي متكامل- منصة “The Academy”؛ وتهدف المنصة إلى تقديم دورات تدريبية وتعليمية للشباب بمختلف المجالات، لتطوير قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وفتح مجالات جديدة أمام الباحثين عن العمل بمختلف المجالات، يأتي ذلك في إطار حرص الشركتين على دعم جهود الدولة لتطوير مستوى الشباب وإعداد جيل جديد قادر على الابتكار والمنافسة.



تم توقيع الشراكة خلال احتفالية أقيمت بحضور انجي الصبان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة فيكتوري لينك، والمهندس أحمد يحيى الرئيس التنفيذي لقطاع الافراد بشركة اتصالات مصر



وتقدم منصةThe Academy ، للمشتركين سلسلة فيديوهات قصيرة مبسطة للتعلم بخطوات سهلة.

وتبدأ المنصة عملها بسلسلة فيديوهات قصيرة في مجالات كتابة السيناريو، والتصوير، والإخراج، بجانب دورات في فن التجميل، ويقوم على تقديم الدورات مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالاتهم، ومن بينهم الكاتب والسيناريست الشهير أحمد مراد الذي يقدم دورة متخصصة في كتابة فنون السيناريو

فيما يقدم المهندس كريم الحيوان الشريك المؤسس لستوديو ديزاين بوينت دورة في فنون التصوير الفوتوغرافي، بجانب وجود المخرج عمرو سلامة والذي يُقدم عدد من الفيديوهات لتعليم اساسيات الاخراج وفي فن التجميل تعرض خبيرة التجميل زينة النجار للبنات أسرار اظهار الجمال، وتوفر المنصة بعد إتمام الدورة التدريبية شهادات اجتياز تساعد المتدربين في حياتهم المهنية في المستقبل.



في هذا السياق، قالت إنچي الصبان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة فيكتوري لينك:” تسعى الشركة لابتكار حلول تكنولوجية تدعم توجهات الدولة في تحقيق التنمية، وفي هذا الصدد ابتكرنا منصة Academy The لتقديم محتوى يسهم في تطوير مهارات الشباب، من خلال فيديوهات مبسطة يقدمها مبدعين ينقلون خبراتهم لخلق جيل جديد من الشباب المبدع”.



أضافت “الصبان”: “تقدم فيكتوري لينك حلول عديدة بمنصة Academy The تسهم في تطوير قدرات الشباب لتأهليهم لسوق العمل وسد الفجوة بين المناهج التعليمية وما يتطلبه سوق العمل، من خلال أسلوب مبسط يتناسب مع الشباب وفي الوقت نفسه بأقل تكلفة ممكنة.



كما عبر أحمد يحيي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة اتصالات مصر عن سعادته بإطلاق الأكاديمية والتعاون المشترك مع شركة فيكتوري لينك، مؤكدًا أن التعاون يتماشى مع رؤية اتصالات مصر في دعم وتأهيل الشباب وإثقال مهاراتهم في مختلف المجالات، ولا طالما كانت اتصالات من أوائل الداعمين للمبدعين والمبتكرين، فسوف تساهم الأكاديمية في ظل وجود خبراء ومتخصصين على تقديم أجيال جديدة من المؤهلين لاقتحام سوق العمل بأفكار مبتكرة.