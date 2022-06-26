«فيكتوري لينك» تنظم حفل توقيع الكتاب الأول لمبادرة «واحدة جديدة» دعما لنساء مصر

قامت اليوم شركة “فيكتوري لينك بعقد” حفل توقيع الكتاب الأول لمبادرة “واحدة جديدة” بعنوان – الفرصة لسة موجودة”، حيث يعد هذا الكتاب الأول من نوعه في مصر والذي يجمع قصص نجاح نساء مصريات معاصرات، بالإضافة إلى عدد من النساء الملهمات اللاتي يحتفي الكتاب بنجاحهن. كما سيتم إطلاق نسخة صوتية من الكتاب على تطبيق “اقرأ لي” بهدف مشاركة القصص مع عدد أكبر من الجمهور. ويأتي ذلك في إطار جهود الشركة لدعم وتمكين المرأة المصرية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية بما يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.



وتضمن الحفل كلمات افتتاحية من كل أمينة طراف، معاون وزير التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، ، وإنجى الصبان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة فيكتوري لينك، و نهى سعد، رئيس قسم الاتصالات الخارجية والإعلام بشركة فودافون مصر، و هالة حجازي المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، نيللي محمود، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي وإدارتي خدمات الشباب والشمول المالي في إي جي بنك، و ميسم الحناوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إلكترولكس مصر.



كما شهدت مراسم التوقيع جلسة نقاشية ترأسها الكاتب والسيناريست أحمد مراد حول عدد من القضايا والموضوعات التي تخص المرأة المصرية والقصص الملهمة لعدد من السيدات المشاركات بالكتاب وعلى رأسهم مارسيل متى أول أستاذ بيانو مصري تقوم بالتدريس في معهد كونسرفاتوار القاهرة، وأول رئيس قسم بيانو مصري في المعهد وأول سوليست مصري يعزف في دار الأوبرا المصرية القديمة، إسراء البابلى، أول طبيبة أسنان مصرية تعاني من فقدان حاسة السمع، وأول متحدثة رسمية في الأمم المتحدة من فاقدي السمع، وإسراء عماد، أول مصورة فوتوغرافية حرمت من البصر، وتقوم بتصوير اول فيلم للمكفوفين، و شريف ناجي، زوج الراحلة أنيسة حسونة، ومصطفي عبيد، الكاتب والصحفي والروائي المصري.



وتعليقاً على هذا الحدث، قالت إنجى الصبان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة فيكتوري لينك: “نفخر بالدور الهام الذي تلعبه المرأة المصرية في كافة المجالات الحياتية والاقتصادية، ويأتي إطلاق كتاب “واحدة جديدة – الفرصة لسة موجودة” تكليلاً للنجاح الكبير الذي حققته المبادرة في نسختها الأولي العام الماضي والتي تهدف إلى دعم المرأة المصرية وتسليط الضوء على القضايا المهمة والتحديات التي تواجهها في جميع مجالات الحياة سواءً على المستوي الشخصي أو العملي”، واستكملت الصبان حديثها “نطمح من خلال تلك المبادرة لإقامة حدث سنوي يكرم سيدات مصر الملهمات ومع إطلاق كتاب “واحدة جديدة – نساء ملهمات” نطمح لتخليد قصص النجاح الملهمة للسيدات المصريات المعاصرات وتشجيع المزيد من السيدات المصريات لخلق قصص نجاحهن.”



ويأتي إطلاق كتاب “واحدة جديدة – الفرصة لسة موجودة” والدورة الثانية من مبادرة “واحدة جديدة” برعاية عدد من الشركات التي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم قضايا المرأة في مصر وعلى رأسها: شركة فودافون مصر، شركة إي فاينانس، إي چي بنك، شركة الكترولكس، والقنصلية بباب اللوق، وتطبيق اقرأ لي، ونجوم إف إم 100.6، والفصلة، وكارينا، وجاسمين جولريز.



من جانبه، قال أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة “ڤودافون مصر”، إن شركة فودافون تحرص على المشاركة في الفعاليات المختلفة التي تهدف لدعم وتمكين المرأة ، وتوفير الفرص التي تساعدهن في تنمية المهارات ومواجهة الصعوبات الحياتية المختلفة، وتوفير التدريب اللازم لصقل الكفاءات وتهيئتها لسوق العمل، ونحن نعتز بمشاركتنا للسنة الثانية على التوالي في مبادرة “واحدة جديدة” والتي تتوافق مع إستراتيجية فودافون مصر في هذا الشأن، ونسعى إلى أن تستمر شراكاتنا مع الجهات الفعالة في دعم قضايا المرأة، وأن يستفيد منها أكبر عدد من السيدات.



في نفس السياق، أعربت نهى سعد رئيس قسم الاتصالات الخارجية والإعلام بشركة فودافون مصر، عن سعادتها بالمشاركة في المبادرة للعام الثاني، مؤكدة أن ذلك يأتي من إيمان الشركة بأهمية تعزيز دور المرأة على كل المستويات، وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا، ونحن نفخر بكل نماذج السيدات اللاتي استطعن مواجهة التحديات والتغلب على الصعب وتحقيق قصص نجاح تستحق إلقاء الضوء عليها، حتى تكون نقاط مضيئة وقصص ملهمة لكل السيدات والفتيات. وأشارت نهى إلى أهمية دور الإعلام وتوظيفه لدعم المرأة وإظهار النماذج الناجحة فى المجتمع وفى كافة المجالات.



ومن جانبها، قالت نيللي محمود، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي وإدارتي خدمات الشباب والشمول المالي في إي جي بنك أن دعم الشابات والسيدات وتأهيلهم للسوق ومجالات العمل الجديدة المبتكرة على يأتي رأس أولويات البنك ونتطلع دائمًا لتعزيز تمكين المرأة في آفاق جديدة وهو ما دفعنا للمشاركة في هذه المبادرة المتميزة، حيث نقوم بالفعل بدعم الشابات والشباب من خلال العديد من برامج ريادة الأعمال ودعم المهارات والتوعية والثقافة المالية حيث تبلغ نسبة الشركات الناشئة التي تملكها سيدات 17.7% من خريجي حاضنة أعمال إي جي بنك.



وللموسم الثاني من المبادرة تشارك النجمة سميرة سعيد بأغنية وفيديو كليب بعنوان “إنتي الأولي” تعرض فيه نماذج عديدة من سيدات مصر اللاتي يمثلن بطلات حكايتهن في فئات المجتمع والعمر المختلفة تشجيعاً للمرأة المصرية ودعماً لأدوارهن المتنوعة والضرورية في المجتمع.



جدير بالذكر أيضا أن خلال الموسم الثاني من مبادرة “واحدة جديدة” تم إطلاق مسابقة “شاركي قصتك” ويتم فيها اختيار وتكريم 20 سيدة استثنائيين من قبل لجنة التحكيم، واستعراض قصصهن من خلال منصة “واحدة جديدة ” الرقمية.