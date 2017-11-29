فيكتوري لينك تشارك في معرض القاهرة الدولي للاتصالات‎

المال - خاصأعلنت "VictoryLink" للحلول الرقمية، عن مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المقرر انطلاقه في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل، بمركز معارض مصر بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكدت إنجي الصبان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة ف

المال – خاص

أعلنت “VictoryLink” للحلول الرقمية، عن مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المقرر انطلاقه في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل، بمركز معارض مصر بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأكدت إنجي الصبان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة فيكتوري لينك، أن الشركة تشارك في المعرض لأول مرة هذا العام، تحت شعار “التسويق الرقمي”، تماشيًا مع مصطلحات الاقتصاد الرقمي والشمول الرقمي لمواكبة عصر التكنولوجيا، لأن الإعلانات التقليدية أصبحت بلا جدوى عند العملاء، مشيرة إلى أن فيكتوري لينك تعتبر أحد أهم الشركات الرائدة والمتخصصة في التسويق والدعاية الإلكترونية، والإعلانات الرقمية لها تأثير بالغ ومردود كبير وتحقق نتائج مبهرة لذلك يعتمد عليها معظم العملاء في الوقت الحالي.

وقالت الصبان، إن الكثير منا اليوم أصبح يعتمد علي منصات الديجيتال للحصول علي الأخبار من جميع أنحاء العالم، وتزداد أعداد المتابعين لكل مواقع التواصل الاجتماعي بصفة مستمرة وخبراء التسويق أصبحوا يعتمدون على منصات الديجيتال في تقديم أحدث الحلول الرقمية التي تقوم بتسهيل التواصل المباشر بين الشركات والعملاء، لذلك تعمل VictoryLink على رصد ومراقبة محتويات جميع منصات الديجيتال لعملاءها وتسهل عليهم من الناحية الرقمية عملية الوصول إلى جمهورهم بأفضل الطرق وأكثرها تشويقا.

وأشارت الصبان أن VictoryLink تعمل على رصد ومراقبة محتويات جميع منصات الديجيتال لعملاءها وتسهل عليهم من الناحية الرقمية عملية الوصول إلى جمهورهم بأفضل الطرق وأكثرها تشويقا، كما تقدم الشركة لكل عميل خدمات مخصصة له تناسب احتياجاته وتلائم طبيعة عمله حيث تمتلك الشركة مجموعة متميزة من العملاء في مختلف القطاعات، وتستهدف VictoryLink العملاء المحليين وكذلك الدوليين وتوفر خدمة للعميل 24 ساعة على مدار اليوم، بالإضافة إلى متابعة كافة الاتجاهات الشائعة في مختلف المنصات الرقمية.