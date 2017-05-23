فيكتوري لينك تتوسع في الغردقة قبل نهاية العام‎

إنجي الصبان: نخدم 550 عميلًا في 24 قطاعًامحمود جمال كشفت إنجي الصبان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة فيكتوري لينك لحلول التسويق الرقمي، أن شركتها تعتزم التوسع في مدينة الغردقة قبل نهاية العام الحالي، بعد نجاحها في التواجد بالإسكندرية.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة،

إنجي الصبان: نخدم 550 عميلًا في 24 قطاعًا

محمود جمال

كشفت إنجي الصبان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة فيكتوري لينك لحلول التسويق الرقمي، أن شركتها تعتزم التوسع في مدينة الغردقة قبل نهاية العام الحالي، بعد نجاحها في التواجد بالإسكندرية.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة، اليوم، للإعلان عن نتائج الدراسة التي أعدّتها بالتعاون مع شركة يو جف للأبحاث التسويقية وإطلاق ذراعها الجديدة العاملة في مجال حلول التسويق تحت اسم “vl buzz”.

وقالت إنجى إن شركتها تعمل في مصر منذ عام في حلول التسويق الإلكتروني والإعلان عبر المحمول بـ4 موظفين، ويصل العدد حاليًّا إلى 250 موظفًا، وتخدم 550 عميلًا في 24 قطاعًا مختلفًا.

وأوضحت أن الشركة تخاطب بحلولها قطاعات العقارات والتجزئة والبنوك والسيارات والكافيهات والمطاعم، مضيفة أن شركتها تستقبل 30 مليون رسالة قصيرة شهريًّا.

وكشفت نتائج الدراسة التي أعدتها الشركة أن الحلول التسويقية عبر المحمول تستحوذ على ثقة أكثر من خمسين في المائة من العملاء في الرسائل القصيرة التي يتلقونها عبر المحمول، كما أن أكثر من 60 في المائة من العملاء يقومون بقراءة الرسائل الإعلانية عبر المحمول، ويتلقى 33 في المائة من مستخدمي المحمول رسائل إعلانية بصفة يومية.

وأشارت الدراسة إلى أن 40% ممن تلقوا إعلانات عبر المحمول كان قرارهم شراء منتجات من خلالها.