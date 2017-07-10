فيكتوري لينك: العطلات والصيف أهم مواسم إعلانات المحمول‎

المال- خاص

أكدت ڤيكتوري لينك “شركة الحلول الرقمية المتكاملة”، أن خبراء التسويق يستثمرون بنسبة أكبر في الإعلانات على الهواتف المحمولة بسبب العائد على الاستثمار الذي يحققه هذا النوع من الإعلانات على المدى الطويل من خلال الوصول إلى العملاء المستهدفين.

وقد أثبتت الدراسات العالمية أن تأثير إعلانات المحمول على شراء العملاء على المدى الطويل يشجع المزيد من خبراء التسويق على اللجوء للحلول الرقمية كجزء من استراتيجيات وميزانية التسويق.



ومع توجه العالم بأسره نحو الحلول الرقمية من خلال جميع الوسائل والصناعات والسلوكيات، بدأت الشركات تدرك قدرة الحلول الرقمية على التواصل بشكل أكثر عمقاً وأكثر فعالية مع العملاء المستهدفين. إحدى هذه الوسائل التي تحقق الإتصال المتخصص والمقنع مع العملاء هي الإعلان علي الهواتف المحمولة. ويزداد الإستخدام والإعتماد علي هذه الخدمة حيث تنعكس فاعليتها علي التأثير في سلوك العميل، فقد أصبحت خدمة قائمة بذاتها يمكنها التكيف مع التغيير وتلبية إحتياجات خبراء التسويق. وأصبح اليوم لدي خبراء التسويق القدرة علي التكيف مع هذه الخدمة أيضاً. وقد أثبتت الدراسات العالمية أن 85٪ من خبراء التسويق يتوقعون زيادة الميزانية المخصصة للهواتف المحمولة في الفترة المقبلة.



وقد أكدت الدراسات العالمية أن المزيد من المستخدمين يستجيبون لإعلانات التليفونات المحمولة حيث يمتلك هذا النوع من الإعلانات القدرة على إجتذاب العملاء في الوقت والمكان المناسب. وخلال المواسم النشطة، يزداد التفاعل علي المحمول بشكل ملحوظ وبالتالي يتم إرسال الإعلانات لشريحة كبيرة من العملاء.



وقد قامت شركات التجارة الإلكترونية التي تعتمد بشكل متزايد على إعلانات المحمول بزيادة إنفاقها على هذه الخدمة بنسبة 23٪ في الربع الرابع من العام الماضى مقارنة بالوقت نفسه من عام 2015 وذلك نظرا لإستيعاب خبراء التسويق بأهمية هذه الخدمة خاصة لإمتلاء هذا الربع من العام بالعطلات الرسمية العديدة. وأثبتت دراسة عالمية عن يوم الجمعة السوداء المعروف بـBlack Friday، وهو يوم دولي مخصص للتسوق الجماعي، أن إعلانات الهواتف المحمولة والحملات التسويقية قبل أشهر من هذا اليوم الهام لها تأثير هائل على طريقة تسوق الأفراد وقرارات الشراء وزيارة متاجر محددة لديهم خلال هذا اليوم.

وأظهرت إحصائيات شركة ڤيكتوري لينك أن خدمات الرسائل الإعلانية كانت ذات تأثير كبير في مصر، حيث إستهدفت مواقع مثل كايرو فستيفال سيتي، مول العرب، سيتي ستارز، سيتي سنتر المعادي، داندي مول وسيتي سنتر الإسكندرية خلال المواسم النشطة حيث أنها مليئة بأكبر عدد من الناس، وهي فرصة رئيسية لتوجيه رسائل مصممة خصيصا لقطاع التجزئة. وأظهرت الإحصائيات أنه تم إرسال حوالي 4,500,000 رسالة في يوم واحد وهو يوم Black Friday من عام 2016، مما أثبت قوة ونجاح هذه الوسيلة للتواصل مع العملاء المستهدفين.



بالتالي فإن دمج هذه النتائج في إستراتيجيات الحلول الرقمية في مصر يعني أنه من الممكن مضاعفة إعلانات المحمول بل وزيادتها ثلاث مرات خلال المواسم والأعياد الوطنية مثل العيد وأعياد الربيع وفصل الصيف وغيرها من الأجازات الرسمية لإستغلال العدد المرتفع من مستخدمي المحمول النشطين وإرسال رسائل فعالة في مثل هذا التوقيت.



وقد أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر حوالي 98 مليون مشترك، بزيادة قدرها 4 ملايين مشترك مقارنة بالعام الماضي، هذا اﻹرتفاع السريع والواضح في إستخدام المحمول بين المصريين يؤكد أنه أداة تسويقية مفيدة للغاية في أيدي الملايين من العملاء المستهدفين، وبالتالي أصبح خبراء التسويق أكثر وعيا بالنجاح الذي يمكن تحقيقه من خلال استراتيجيات التسويق التي تشمل إعلانات المحمول.