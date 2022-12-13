فيكا مصر الفرنسية تشترى حصص مساهمة في أسمنت سيناء بقيمة 139.5 مليون جنيه

أفصحت شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت (الفرنسية) عن شرء حصص شركات مساهمة في شركة أسمنت سيناء بقيمة إجمالية قدرها 139.5 مليون جنيه تقريبًا.

وكشفت إفصاح فيكا مصر المرسل للبورصة المصرية الثلاثاء، تنفيذ عملية شراء على 21.5 مليون سهم تمثل 16.16% تقريبًا من إجمالي أسهم أسمنت سيناء .

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 6.49 جنيه ، وجرى تنفيذها عبر شركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، وارتفعت حصة فيكا مصر بعد تلك العملية من 51.02% إلى 67.18%.

وأظهر الإفصاح ارتباط فيكا مصر لصناعة الأسمنت بمجموعة مرتبطة من الشركات المساهمة في أسمنت سيناء وهم :المتحدة للتطوير والخدمات بنسبة 4.85%، العربية للاستثمار الصناعي بنسبة 6.55%، المصرية الحديثة للأسمنت بنسبة 1.66%.

مساهمة فى أسمنت سيناء باعت حصتها إلى فيكا مصر أبريل الماضى

وكشف إفصاح سابق في 28 أبريل الماضى بيع المساهمة (أسماء عامر غريب محمد) حصتها البالغة 7.5% إلى شركة فيكا مصر الفرنسية (المساهم الرئيسى) مقابل 67.2 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 6.74 جنيه ،وجرى تنفيذها على نحو 9.98 مليون سهم تمثل كامل حصة المساهمة المذكورة فى أسمنت سيناء ،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة بتاريخ 28 أبريل (2022).

وجرى تنفيذ العملية عبر شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهمة المذكورة بأي مجموعات مرتبطة داخل الشركة (أفراد أو كيانات).

واشترت المساهمة المذكورة (أسماء غريب) تلك الحصة فى 11 أبريل الجارى بمتوسط سعر 10 جنيه للسهم وقيمة إجمالية قدرها 100 مليون جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة هيرميس أيضا.

فيكا مصر استحوذت على 9.3 % بقيمة 83.5 مليون جنيه في

العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء

ونفذت شركة فيكا مصر (الفرنسية) عرض استحواذ جزئى على 9.3% من أسهم أسمنت سيناء بجلسة 26 أبريل 2022 بقيمة 83.5 مليون جنيه في إطار عرض استحواذ جزئي قدم للرقابة المالية ساعتها.

وكشفت نتيجة العرض المنشورة على شاشة التداول بتاريخ 21 أبريل 2022 استجابة 12.3 مليون سهم فقط للعرض بما يمثل 9.3% من إجمالى أسهم الشركة البالغة 133 مليون سهم و22% من إجمالى الأسهم المستهدفة بالعرض والبالغة 56 مليون سهم، وفقا لحسابات المال.

ويبلغ رأسمال أسمنت سيناء المؤسسة عام 1997، حوالى 1.33 مليار جنيه موزعا على 133 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

وارتفعت نسبة مساهمة شركة فيكا مصر للأسمنت بعد تلك الصفقة من 41.7% إلى 51% تقريبا، بينما تستحوذ شركة ريلاينس لوجيستكس على نسبة 5.74%.

كما تستحوذ شركة سما للأسمنت على نسبة 8.4%، بينما تستحوذ شركة العربية للاستثمار الصناعى على نحو 6.5% من إجمالى الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة المصرية تحت سقف الـ 5%،وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 24 أكتوبر الماضى.

فيكا مصر تقرض الشركة 1.5 مليار جنيه بفائدة 8.5% لمدة سنة قابلة للتجديد

فيكا مصر الفرنسية

ووافقت عمومية الشركة في 26 أبريل 2022 على زيادة مبلغ الاقتراض من فيكا مصر (المساهم الرئيسى) إلى 1.5 مليار جنيه لمدة سنة قابلة للتجديد بفائدة 8.5%.

وفوضىت عمومية الشركة تامر وجدى العضو المنتدب للشركة فى التوقع على العقود اللازمة للقرض واستيفاء الإجراءات المكملة نيابة عن الشركة،وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تراجع خسائرها بنسبة 45.3% إلى 176.7 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر 2022، مقارنة بخسائر بلغت 323.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

فيما كشفت آخر نتائج أعمال سنوية مجمعة للشركة تراجع صافي خسائرها إلى 354 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بخسائر بلغت 560.2 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت القوائم المرسلة للبورصة 3 أبريل الماضى ارتفاع مبيعات الشركة إلى 1.44 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 889 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.