فيكا مصر الفرنسية تستكمل استحواذها على أسمنت سيناء بقيمة 378 مليون جنيه

شرعت شركة فيكا مصر الفرنسية المساهم الرئيسى فى أسمنت سيناء فى إجراءات استكمال الاستحواذ على كامل أسهم الأخيرة بقيمة إجمالية قدرها 378 مليون جنيه تقريبا.

وتقدمت فيكا مصر لصناعة الأسمنت بعرض شراء رسمى لنحو 56 مليون سهم فى شركة أسمنت سيناء تمثل (42.1%) المكملة لنسبة 100% بمتوسط سعر 6.74 جنيه للسهم وقيمة إجمالية 377.8 مليون جنيه وفقا لحسابات المال.

ووافقت الرقابة المالية على العرض وحددت عشرة أيام عمل أمام حملة الأسهم لتسجيل أوامر البيع على شاشة التداول بالبورصة المصرية اعتبارا من 10 أبريل وحتى 21 من الشهر ذاته.

تأسست شركة أسمنت سيناء عام 1997 ، ويبلغ رأسمالها الحالى 1.33 مليون جنيه موزعا على 133 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

هيكل ملكية أسمنت سيناء ونسب المالكين فوق 5% من الأسهم

تامر مجدي العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء

ويتوزع هيكل ملكية الشركة، بين فيكا مصر لصناعة الأسمنت التى تستحوذ على ( 40.78%)، بينما تستحوذ شركة ريلاينس لوجيستكس على نسبة 11.2%.

كما يمتلك صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ( 9.68%)، العربية للاستثمارات الصناعية ( 6.40%)، بينما تستحوذ شركة سما للأسمنت على نسبة 6.75%.

كما تستحوذ شركة العربية للاستثمار الصناعى على نحو 6.4%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة المصرية تحت سقف الـ 5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 17 يناير الماضى.

تراجع خسائر الشركة إلى 354 مليون جنيه خلال العام الماضى

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة للشركة تراجع صافي خسائرها إلى 354 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بخسائر بلغت 560.2 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت القوائم المرسلة للبورصة 3 أبريل الماضى ارتفاع مبيعات الشركة إلى 1.44 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 889 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

كانت الشركة قد سجلت خسائر بقيمة 323 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بخسائر 425 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 984.7 مليون مقارنة بمبيعات بلغت 588.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2020.