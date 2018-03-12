فيكا الفرنسية تسعى لرفع حصتها فى أسمنت سيناء

شريف عمرعلمت «المال» أن شركة فيكا الفرنسية، المساهم الرئيسى بشركة أسمنت سيناء، تسعى للحصول على الموافقات اللازمة، لرفع حصتها عبر عملية زيادة رأس المال المنتظر إجرائها قريباً.وحصلت «أسمنت سيناء» على موافقة هيئة الرقابة المالية، مؤخرا، لإجراء عملية زيادة رأسمال من 680.58 مل

شريف عمر

علمت «المال» أن شركة فيكا الفرنسية، المساهم الرئيسى بشركة أسمنت سيناء، تسعى للحصول على الموافقات اللازمة، لرفع حصتها عبر عملية زيادة رأس المال المنتظر إجرائها قريباً.

وحصلت «أسمنت سيناء» على موافقة هيئة الرقابة المالية، مؤخرا، لإجراء عملية زيادة رأسمال من 680.58 مليون إلى 1.3 مليار جنيه، خلال 25 مارس إلى 23 أبريل المقبل، على أن يتم توظيف النسبة الأكبر من الزيادة بقيمة 564 مليون جنيه، لصالح سداد مستحقات قروض بنكية، حصلت عليها الشركة لتحويل طاقة المصنع للفحم، بدلاً من الغاز الطبيعى والمازوت، بالإضافة إلى تخصيص 100 مليون جنيه، لتطوير خطى الإنتاج الرئيسيين، وتجديد الألات والمعدات، وتدبير سيولة لرأس المال العامل.

وقالت مصادر إن عدد من المساهمين الرئيسيين لن يضخوا أموال فى اكتتاب زيادة رأس المال المرتقب، ومن ثم سترفع «فيكا الفرنسية» حصتها و التى تقترب ماليا بطريقة مباشرة وغير مباشرة من نحو %50.

وأضافت المصادر أن إدارة الشركة الفرنسية، تواصلت مع جهات سوق المال، وهيئة الاستثمار لمنع أى عراقيل قد تواجه تنفيذ العملية، كما عقد مسئوليها لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته لباريس، في أكتوبر الماضى.

وأكدت المصادر اهتمام فيكا بالاستثمار بمجال الأسمنت فى مصر، والاستفادة من عملية إعمار وتنمية سيناء، إلى جانب المشروعات القومية.

يبلغ رأسمال أسمنت سيناء الحالي 680.5 مليون جنيه، موزعاً على 68 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات، ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة فيكا لصناعة الأسمنت بنسبة %40.7، وشركة سما للأسمنت %9.6 وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى %9.6، والعربية للاستثمار الصناعى %6.4، والسويدى للأسمنت %5.63، والمتحدة للتطوير والخدمات %5.1، والباقى أسهم حرة التداول، منها شركة الاستثمارات الصناعية بنسبة %3.03، والمصرية الحديثة للأسمنت %1.6، ومصر لتأمينات الحياة %1.57، وصندوق القطاع المالى للاستثمار %1.22، وشركة ريلاينس كابيتال للاستثمارات الصناعية %1.03.

وأظهرت نتائج أعمالها خلال العام الماضى، تحولها للخسائر متكبدة 352.47 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 14.6 مليون جنيه فى 2016، تأثرا بالارتفاع المتزايد فى التكاليف، التى وصلت إلى 1.34 مليار جنيه، مقابل 972 مليون جنيه، بعد زيادة أسعار الطاقة.