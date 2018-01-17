فيفي عبده: لا أعلم شيئا عن دورة الرقص بالسعودية

أحمد حمدينفت الفنانة فيفي عبده صحة الأخبار التي انتشرت صباح اليوم الاربعاء بشأن دورة الرقص التي نشرت أنباء عن أنها ستقوم بتقديمها في مدينة جدة بالسعودية الايام القادمة. وأضافت في تصريحات خاصة للمال نيوز أنها تستعد فقط لمهرجان للرقص الشرقي بمصر أبريل المقبل.وأشارت أيضا إلى إنها لا تعلم من

أحمد حمدي







نفت الفنانة فيفي عبده صحة الأخبار التي انتشرت صباح اليوم الاربعاء بشأن دورة الرقص التي نشرت أنباء عن أنها ستقوم بتقديمها في مدينة جدة بالسعودية الايام القادمة.







وأضافت في تصريحات خاصة للمال نيوز أنها تستعد فقط لمهرجان للرقص الشرقي بمصر أبريل المقبل.







وأشارت أيضا إلى إنها لا تعلم من وراء انتشار هذه الشائعات عنها و ما الذي يمكن أن تفعله معهم .







جدير بالذكر انتشر صباح اليوم اخبارا على بعض المواقع والسوشيال ميديا ان فيفي عبده ستقوم بتنظيم دورة للرقص في مدينة جدة بالسعودية في إطار تطوير شكل الحركة الفنية بها حاليا مما آثار ضجة كبيرة .

