فيفي عبده تتعاقد مع قناة النهار لتقديم برنامج لمة العيلة

أحمد حمديكشفت الفنانة فيفي عبده، عن المفاجأة التي أعلنت عنها منذ قليل عبر حسابها الرسمي انستجرام، وهي تعاقدها مع شبكة قنوات «النهار» على تقديم برنامج رمضاني جديد بعنوان «لمة العيلة»، وعرضه حصريا خلال شاشتها.ليعرض حصريا ضمن الخريطة ونشرت أيضا فيفي عبده خلال حسابها الرسمي ع

أحمد حمدي

كشفت الفنانة فيفي عبده، عن المفاجأة التي أعلنت عنها منذ قليل عبر حسابها الرسمي انستجرام، وهي تعاقدها مع شبكة قنوات «النهار» على تقديم برنامج رمضاني جديد بعنوان «لمة العيلة»، وعرضه حصريا خلال شاشتها.

ليعرض حصريا ضمن الخريطة ونشرت أيضا فيفي عبده خلال حسابها الرسمي عبر فيسبوك بث مباشر أثناء التوقيع بحضور المنتج محمود شميس، قائلة فيه: «انتظروني في لمة العيلة على قنوات النهار حصري.

يذكر أن آخر برنامج قدمته فيفي عبده «5 مواه» على فضائية «تن تي في»، وكانت يحتوي على سهرات خاصة مع نجوم الفن.

وكانت آخر أعمال فيفي عبده الدرامية مسلسل يا انا يا انتي مع سمية الخشاب.