«فيفو» للهواتف تنشئ مصنعا فى العاشر باستثمارات تصل إلي 30 مليون دولار خلال عام

قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجولة تفقدية داخل مصنع شركة فيفو الجديد لتكنولوجيا الاتصالات المتخصصة فى تصنيع الهواتف الذكية بمدينة العاشر من رمضان فى محافظة الشرقية، والذى تم إنشاؤه على مساحة 11 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار تصل إلي 30 مليون خلال عام، كما يسهم المصنع فى توفير 1500 فرصة عمل خلال عام، ويستخدم أحدث التقنيات العالمية فى خطوط إنتاج وأجهزة التركيب السطحى والتجميع والمعايرة والاختبار.

وكانت “المال” انفردت في 4 يوليو الجاري بالكشف عن استعداد “فيفو” لافتتاح مصنعا لها في مدينة العاشر من رمضان وأنها انتهت من توريد وتركيب خطوط الإنتاج الخاصة بها.

رافق الوزير فى الجولة التفقدية؛ المهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، والدكتورحسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب، وعدد من قيادات كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات.

ومن شركة فيفو؛ جيفن وانج العضو المنتدب لشركة فيفو، و سنجر تشينج مدير المهندسين بالشركة، و كارمن لى جيا مديرة الشحن والتخليص الجمركى بالشركة، و أحمد مصطفى المدير الإدارى للمصنع.

وخلال الزيارة أكد على اهتمام العديد من الشركات العالمية العاملة فى مجال صناعة الالكترونيات بالتوسع فى استثماراتها بمصر؛ مؤكدا حرص الدولة على تنمية هذه الصناعة الهامة تنفيذا للمبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات” التى تستهدف توطين صناعة الإلكترونيات وجعلها أحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصرى.

وأشار الوزير إلى جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإقامة شراكات عالمية لتوفير فرص عمل متميزة للشباب وتحقيق رؤية الحكومة فى تعميق التصنيع المحلى وتعزيز مكانة مصر فى مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات؛ موضحا أن مصنع فيفو الجديد من المقرر أن يسهم فى نقل التكنولوجيا المتطورة المتخصصة فى تصنيع الهواتف الذكية إلى السوق المصرية، حيث من المقرر أن يباشر مراحل تصنيع الهواتف الذكية شباب مصريون متخصصون باستخدام تكنولوجيا عالمية.

وقد اطلع “طلعت” خلال الزيارة على الخطة الاستثمارية والتوسعات المستقبلية للشركة فى مصر، وخطط التصدير، وبدء التشغيل التجريبى والاطمئنان على جاهزيته، والتأكد من بدء الإنتاج بأعلى مواصفات تقنية عالمية، كما أوضح مسئولو الشركة أن نسبة المكون المحلى فى الإنتاج تصل إلى 45%.

يذكر أن شركة “فيفو” هى شركة عالمية متخصصة فى صناعة الهواتف الذكية وملحقاتها، وإنتاج البرامج الخاصة بها، وتقديم خدمات الإنترنت، ويقع مقرها الرئيسى فى مدينة دونج جوان فى جنوب الصين وتعد من الشركات الهامة فى صناعة الهواتف الذكية على مستوى العالم.