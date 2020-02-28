«فيفو» تفتتح مركزا لتقديم خدمات ما بعد البيع في طنطا

افتتحت شركة فيفو الصينية للهواتف، أحدث الوافدين لسوق المحمول في مصر، مركزا لتقديم خدمات ما بعد البيع في مدينة طنطا.

وبحسب بيان للشركة، فإن المركز الجديد يقدم عدة خدمات منها تنظيف الهواتف بالمجان وتحميل التطبيقات وتحديث أنظمة التشغيل مع منح العميل ضمانا لمدة عام.

و«فيفو» هى شركة مملوكة بالكامل لمجموعة «بى بى كى إلكترونيكس» المتخصصة فى صناعة أجهزة الهواتف الذكية وملحقاتها ويندرج تحتها أيضا كلا من شركات “وان بلس” و”أوبو” و”ريلمى”، وتمتلك نظام تشغيل خاص بأجهزتها مبنى على «الآندرويد» بالإضافة إلى برامج وتطبيقات خاصة بإصداراتها، ومنها «متجر فيفو»، كما تعمل أيضا فى أكثر من 100 دولة منها الهند وماليزيا وفيتنام وميانمار



وقال جيت زو، رئيس “فيفو” فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إنها تأسست عام 1995 واقتحمت السوق العالمية للمحمول فى عام 2014، موضحا أنها حققت مبيعات خلال العام الماضى بلغت 110 ملايين هاتف.

ووفق زو في تصريحات سابقة للمال ، فان فيفو تسعى إلى مخاطبة كل الشرائح السعرية من خلال محفظة تناسب أذواق جميع المستهلكين، مشيرا إلى امتلاكها أول مركز لتقديم خدمات ما بعد البيع فى حى مدينة نصر وتخطط لافتتاح فروع أخرى فى مدن طنطا والزقازيق والإسكندرية خلال 2020

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