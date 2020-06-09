«فيفو» تعلن أسعار هواتفها دون أي زيادات خلال يونيو

قدرت هواتف «V17 Oro» بنحو 6 آلاف و699 جنيهًا

أعلنت شركة “فيفو الصينية للهواتف المحمولة”، ثبات أسعار منتجاتها من أجهزة “سمارت فون“- دون إقرار أي زيادات لهواتفها في السوق المحلية خلال يونيو الحالي.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «فيفو»، قدرت هواتف «V17 Pro» بنحو 6 آلاف و699 جنيهًا، وسعرت أجهزة سمارت فون «V19» بقيمة 6 آلاف و299 جنيهًا.

وحددت أسعار موبايلات «VIVO S1» بنحو 3 آلاف و199 جنيهًا، وتقدم هواتف «VIVO Y17» بسعر يصل إلى 3 آلاف و199 جنيهًا.

وسجلت أسعار أجهزة سمارت فون «VIVO Y19» نحو 3 آلاف و499 جنيهًا، وسعرت موبايلات «VIVO Y15» بقيمة 2899 جنيهًا.

وبلغت أسعار موبايلات «فيفو Y12» نحو 2599 جنيهًا، وقدرت أجهزة سمارت فون «Y11» 2199 جنيهًا.

وقدرت أسعار هواتف «Y91 C» بنحو 1799 جنيهًا، وسعرت أجهزة سمارت فون «VIVO Y90» بقيمة 1699 جنبهًا.

وتوضح القائمة التالية أسعار هواتف “VIVO” في السوق المحلية خلال يونيو الحالي: