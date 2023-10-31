«فيفو» تعلن أسعار هواتفها الجديدة

أعلنت شركة «فيفو مصر» عن الأسعار الجديدة لهواتفها المطروحة في السوق المحلية، والتى من المقرر تطبيقها اعتبارًا من اليوم.

وتوضح القائمة التالية، أحدث أسعار هواتف فيفو في مصر خلال أكتوبر الحالى:

ووبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، استحوذت العلامة الصينية «فيفو» على حصة سوقية 5.1% من إجمالى مبيعات هواتف المحمول في مصر خلال أول 7 أشهر من العام الحالى.

ويذكر أن مبيعات هواتف المحمول خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى، تراجعت بنسبة 36% لتصل إلى 4 ملايين و364 ألف جهاز، مقابل 6 ملايين و858 ألف فى الفترة ذاتها من العام السابق.