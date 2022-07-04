«فيفو» تعتزم افتتاح مصنع لتجميع هواتفها بمنطقة العاشر من رمضان

علمت «المال» أن شركة فيفو الصينية للهواتف المحمولة بصدد افتتاح مصنع لها لتجميع أجهزتها على مساحة 12 ألف متر مربع فى منطقة العاشر من رمضان.

وقالت مصادر مطلعة على ملف إنشاء المصنع إن الشركة انتهت فعليًا من أعمال تركيب خطوط الإنتاج داخل المصنع، تمهيدًا لبدء عملية الإنتاج والتشغيل خلال الشهور المقبلة.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن المصنع سيعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون هاتف سنويًا كمرحلة أولى، بهدف توطين الصناعات الإلكترونية فى مصر بنسبة مكون محلى تمثل 40 % من مكونات الهاتف.

وأضافت أن الشركة انتهت من الأعمال الإنشائية للمصنع فى غضون 6 أشهر، الأمر الذى يعكس مدى اهتمام إدارة الشركة بالتصنيع المحلى والعمل على توفير قيمة مضافة للسوق المصرية، منوهين بأن إدارة الشركة أعلمت الجهات المعنية بوجود نية لتصدير جزء من إنتاجها للخارج.

يذكر أن مبيعات المحمول فى مصر تراجعت خلال أول 4 أشهر من العام الحالى بنسبة بلغت %15 لتصل إلى 4 ملايين و742 ألف جهاز ، مقابل 5 ملايين و571 ألفًا للفترة المقابلة من العام السابق ،بحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية GFK، واحتلت فيفو المركز السادس فى قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف بحصة سوقية بلغت %4.6.

وتشهد سوق المحمول فى مصر ارتفاعات غير مسبوقة فى مستويات الأسعار، بنسبة تتراوح بين 10 و%20 على خلفية قرار وزارة المالية زيادة سعر الدولار الجمركى إلى 18.64 جنيه.

وتعمل فيفو فى 40 دولة حول العالم، ويصل إجمالى عدد عملائها إلى 400 مليون عميل، وتمتلك 7 مصانع عالميًا تنتج 200 مليون وحدة سنويًا، و10 مراكز للبحث والتطوير تعمل على تطوير خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات والذكاء الاصطناعى وتقنيات التصوير الفوتوغرافى.

◗❙مصادر: 2 مليون جهاز سنويًا الطاقة الإنتاجية المستهدفة