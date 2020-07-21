«فيفو» تطلق هاتفين جديدين في السوق المصرية

أعلنت شركة فيفو الصينية اليوم عن إطلاق هاتفين جديدين هما Y30 وY50 في السوق المصرية.

وقال ديفيد كي-الرئيس التنفيذي لشركة vivo مصر في تصريحات له: نسعى في vivo دائمًا لتقديم أفضل الأجهزة المحمولة للمستهلك المصري والتي تتميز بتكنولوجيا متطورة تلبي احتياجات كل المستهلكين وخاصة الأجيال الجديدة التي تتطلع دائمًا لتجربة أحدث التطبيقات التكنولوجية التي تجعل حياتهم أكثر متعة وتشويقًا.

وأضاف أن الهاتفين الجديدين اللذين تم إطلاقهما اليوم يمثلان دليلًا فعليًا على جهودنا المتواصلة في فهم احتياجات المستهلكين، وإمدادهم بالأجهزة التي تلبي هذه الاحتياجات، من خلال تقديم مزيج مثالي متوازن من الابتكار والتصميم هو الأفضل ضمن فئة الهواتف الاقتصادية.

وتابع إن vivo Y50 & Y30- تجربة رائعة لكل المستخدمين حيث يشمل شاشة من طراز O Screen Ultra لأفضل تأثيرات بصرية.

ويضم هاتف Y50 شاشة قياس 6.53 بوصة الجديدة كليًا (Ultra O Screen) بكاميرا أمامية صغيرة للغاية لتقديم تجربة رؤية فائقة، كما تصل نسبة استحواذ الشاشة: الجسم إلى 90.7% مع نسبة عرض إلى ارتفاع رائعة تبلغ 19.5:9 ودقة FHD+ تبلغ 2340X1080. وحتى نزيد من قدرة الشاشة على تقديم أعلى مستويات الكمال.

واختتم: خصصنا العديد من واجهات التطبيقات لتندمج بشكل سلس مع الشاشة.



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