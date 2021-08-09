«فيفو» تطلق هاتفها الجديد «Y53s» في مصر.. تعرف على السعر والمواصفات

أطلقت شركة فيفو مصر مصر للهواتف المحمولة أحدث إصداراتها من الهواتف المتوسطة Y53s في السوق المصري بسعر يبلغ 4190 جنيها.

يتميز الهاتف الذكي بسعة تخزين 128 جيجابايت، إلى جانب إمكانية استيعاب ثلاث بطاقات ذاكرة تصل إلى 1 تيرابايت، إضافة إلى ذلك، يأتي هاتف Y53sببطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، كما يدعم خاصية الشحن السريع Flash Charge بقوة 33 واط ليمكن الهاتف من استعادة الطاقة الكافية في أقل وقت ممكن، حيث يصل من 15% إلى 30% خلال 15 قيقة ، كما يمكن إعادة شحن البطارية حتى 70% في 41 دقيقة فقط، وهي أسرع بنسبة 37% من الشحن السريع بقوة 18 واط المتاح في هواتف أخري.

يأتي هاتف Y53s بكاميرا خلفية رئيسية عالية الجودة بدقة 64 ميجابكسل*، وهو ما يضع معياراً جديداً للهواتف في فئتها، حيث توفر لمستخدميها صور وفيديوهات أكثر وضوح. كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل مدعومة بخوارزمية ذكية لتظهر خبرة vivo في تطوير مزايا تصوير السيلفي ولتوفير المزيد من النقاء والوضوح في تفاصيل الصورة.

ويقدم هاتف vivo Y53sالجديد تقنية تسمح للمستخدمين بالتقاط صور عالية الجودة حتى مع الحد الأدنى من الإضاءة الخارجية.كما تم تدعيم الوضع الليلي الفائق في الكاميرا الخلفية بخاصية تقليل الضوضاء متعدد الإطارات لتقديم لقطات ليلية واضحة، بالإضافة إلى تعزيز الوضع الليلي الفائق Super Night Selfie في الكاميرا الأمامية بأدوات مثل الإضاءة الناعمة Selfie Softlight Band في الكاميرا الأمامية وخوارزمية إلغاء الضوضاء لإلتقاط صور عالية الجودة في الإضاءة المنخفضة.

كما تُمكن تقنية التركيز التلقائي المتطور PDAF بهاتف vivo Y53s الذكي من المحافظة على ما يتم تصويره في بؤرة ثابتة للتأكد من أنهم دائماً في مركز الاهتمام. وتساعد هذه التقنية على التقاط اللحظات التلقائية بوضوح حاصةُ وأن الكاميرا تدعم الانتقال السلس بين اللقطات.

ويعزز محرر الذكاء الاصطناعي AI Editor من الابداع لدى المستخدمين، حيث يمكنهم من إنشاء مقاطع فيديو فائقة الجودة ومشاركتها بسهولة على وسائل التواصل الاجتماعي. تحدد خوارزمية الذكاء الاصطناعي الوجوه والمشاهد في الفيديو ، ثم تجمعها في مقطع فيديو واحد ويتمكن المستخدمين من اختيار شكل الفيديو أو ال “vlog”من خلال عدة نماذج متاحة.