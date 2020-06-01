فيفو تطلق هاتفها الجديد V19 محليا .. تعرف على السعر والمواصفات

أطلقت شركة فيفو الصينية اليوم هاتفها الذكي الجديد V19 بالسوق المحلية بسعر يصل إلى 6299 جنيه.

وفتحت الشركة باب احجز المبدئي للهاتف بداية من غد الثلاثاء 2 يونيو الجاري مع هدايا بقيمة 1000 جنيه، وعلى أن يتم البيع ابتداء من 11 يونيو الجاري.

وقال ديفيد كي-الرئيس التنفيذي لشركة Vivo مصر: “تلتزم Vivo دائمًا ببذل كل الجهود الهادفة لتقديم أحدث الابتكارات التكنولوجية في عالم الهواتف الذكية، بهدف تلبية احتياجات ورغبات المستهلكين حول العالم.

وأضاف أنّ هاتف V19 الذي نطلقه اليوم يجسد فلسفة الابتكار التي تحرص الشركة على تحقيق الريادة فيها، وهو ما يعكس فهمنا الكامل لاحتياجات المستهلك المصري. لقد قمنا بتزويد الهاتف الجديد بأحدث تكنولوجيا متطورة في تصوير السيلفي، هذا بالإضافة للتصميم الرائع والأداء الفائق للهاتف. إنّ هاتف V19 هو الهاتف الذكي المثالي للشباب المصري الذي يهتم بالكاميرا والترفيه بصورة رئيسية.

وتابع يمثل الهاتف أحدث صيحة في عالم الهواتف الذكية، وتم تصميمه خصيصًا ليلائم أنماط حياة الأجيال الجديدة، حيث يتمتع بتصميم فريد يضم كاميرا أمامية مزدوجة توفر مزايا لا حصر لها لكل محبي صور السيلفي في مصر، وذلك إذا ما قارناه بالهواتف الذكية الأخرى في نفس الفئة”.

يضم هاتف Vivo V19 كاميرا أمامية مزدوجة، الأولى هي الكاميرا الرئيسية بدقة 32 ميجا بكسل، والأخرى كاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل تسمح للمستخدمين بالتقاط صور السيلفي بصرف النظر عن الزمان أو المكان. وتتيح الكاميرا الأمامية التقاط صور السيلفي فائقة الاتساع بمقدار 105 درجات، مع خوارزمية ذكاء اصطناعي داخلية تستطيع بشكل مستقل تصحيح التشوه في الزاوية العريضة بين الجهة الامامية والخلفية.

ويضم هاتف V19 في الخلف كاميرا رباعية تتمتع بخاصية الذكاء الاصطناعي، مكونة من الكاميرا الاساسية بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا بدقة 8 ميجا بكسل ذات الزاوية فائقة الاتساع، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، وكاميرا البوكيه بدقة 2 ميجا بكسل. تتمتع الكاميرا الخلفية أيضاً بخاصية مقاطع الفيديو فائقة الثبات، كما تم تزويد الهاتف الجديد بخصائص متطورة للصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، بما في ذلك الفلاتر ومحرر الفيديو من أجل مقاطع فيديو بمستوى احترافي.

وتضم الكاميرا الأمامية والخلفية أوضاع تصوير خاصة لالتقاط صور فائقة الوضوح والدقة ليلًا. وضع التصوير الليلي Super Night لصور السيلفي للكاميرا الأمامية بخصائص تجميل المركبة Spatial Merging Denoising والتعريض الضوئي المتعدد Multiple Exposure.

كما تم تزويد ببطارية 4500 مللي أمبير سريعة الشحن لأطول وقت للتشغيل، مع شاحن سريع 33 وات بتكنولوجيا FlashCharge 2.0، وهو ما يتيح شحن 54% من سعة البطارية خلال 30 دقيقة فقط.

إلى جانب معالج بيانات ثماني النواة من طراز Qualcomm Snapdragon Octa-core 712، يعتمد الجهاز على التبريد السائل بالأنابيب النحاسية، والتي تضمن عمر تشغيلي أطول لوحدة المعالجة المركزية CPU.

الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت وهو ما يتيح للمستخدمين إمكانية تخزين كل ما يرغبون فيه.

يتضمن الجهاز أيضاً وضع Ultra Game للألعاب والذي يضم خصائص تصوير الشاشة السريعة Fast Screen Capture، والتسجيل من الشاشة Screen Recording واهتزاز الهاتف أثناء اللعب Game Vibration.

