فيفو تسحب البساط من يوتيوب وتقفز بأرباحها 30%

خلال عام 2017إعداد – عبدالغفور أحمد محسنقفزت أرباح شركة الفيديوهات والموسيقى المالكة لموقع Vevo بنسبة 30% في 2017 مسجلة 650 مليون دولار، مقارنة بـ 500 مليون دولار في 2016، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمزوقالت فيفو إنها جنت ملايين الدولارات.وجاءت الزيادة في أرباح الشركة مدفوعة بالإقبال الر

خلال عام 2017

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

قفزت أرباح شركة الفيديوهات والموسيقى المالكة لموقع Vevo بنسبة 30% في 2017 مسجلة 650 مليون دولار، مقارنة بـ 500 مليون دولار في 2016، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز

وقالت فيفو إنها جنت ملايين الدولارات.

وجاءت الزيادة في أرباح الشركة مدفوعة بالإقبال الرهيب من جماهير العالم على فيديوهات نجوم البوب التي أنتجتها Vevo بميزانيات ضخمة، وفقا للشركة.

وحصلت مجموعة الفيديوهات التي أنتجتها “فيفو” على نحو 25 مليار مشاهدة شهريا، فيما حصلت أغنية “ديسباسيتو” التي هيمنت على موسيقى البوب هذا العام على أكثر من 4.5 مليار مشاهدة.