رياضة

فيفا يهنئ مصر بالعودة إلى كأس العالم بعد غياب طويل

وكالاتقدم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" التهنئة للمنتخب المصرى عقب تأهله الدراماتيكى لنهائيات النسخة المقبلة من كأس العالم، المقرر إقامتها فى روسيا 2018.وكتبت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "ألف مبروك.. مصر تتأهل رسمياً إلى كأس العالم
8 أكتوبر، 2017 8 أكتوبر، 2017

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وكالات

قدم الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” التهنئة للمنتخب المصرى عقب تأهله الدراماتيكى لنهائيات النسخة المقبلة من كأس العالم، المقرر إقامتها فى روسيا 2018.

وكتبت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”: “ألف مبروك.. مصر تتأهل رسمياً إلى كأس العالم 2018!، هدف فى الدقيقة 95 يؤهل الفراعنة إلى روسيا 2018، تهانينا لأم الدنيا ولكل المصريين”.

وحقق الفراعنة حلم الملايين من الجماهير بالتأهل إلى كأس العالم فى روسيا، بعدما تربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة مع تبقى جولة واحدة فقط على انتهاء التصفيات الأفريقية.

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