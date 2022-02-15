رياضة

فيفا يكشف موعد مباريات تحديد المتأهل لمونديال قطر

أبرزها مواجهة مصر والسنغال
إسلام مصطفى 11:31 ص, الثلاثاء, 15 فبراير 22 11:31 ص, الثلاثاء, 15 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن موعد مواجهتي مصر والسنغال، في الدور النهائي لتصفيات كأس العالم قطر 2022، وكذلك باقي المواجهات المرتقبة ضمن التصفيات النهائية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة “أسود التيرانجا” في استاد القاهرة يوم 25 مارس المقبل، في التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على أن يقام لقاء الإياب على ملعب ديامناديو بضواحي العاصمة السنغالية داكار يوم 28 مارس في التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

اقرأ أيضا  رسميًا.. عبدالله السعيد يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب مصر

وإليكم موعد باقي المواجهات المرتقبة في التصفيات النهائية بقارة إفريقيا:

مالي – تونس : الذهاب يوم 24 مارس في مالي والإياب يوم 27 مارس في تونس

غانا – نيجيريا : الذهاب يوم 24 مارس في غانا والإياب يوم 27 مارس في نيجيريا

الكاميرون – الجزائر : الذهاب يوم 26 مارس في الكاميرون والإياب يوم 29 مارس في الجزائر

اقرأ أيضا  محافظ مطروح يدعم فريق الصم والبكم لكرة القدم بمبلغ 26 ألف جنيه

الكونغو الديمقراطية – المغرب : الذهاب يوم 26 مارس في الكونغو الديمقراطية والإياب يوم 29 مارس في المغرب

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

بعد برونزية كأس العالم للأندية.. وزير الرياضة يستقبل بعثة الأهلي في مطار القاهرة (صور)

إسلام مصطفى 3:11 م, الأحد, 13 فبراير 22

رسميًا.. عبدالله السعيد يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب مصر

إسلام مصطفى 12:10 م, السبت, 12 فبراير 22

محافظ مطروح يدعم فريق الصم والبكم لكرة القدم بمبلغ 26 ألف جنيه

معتز محمود 5:03 م, الخميس, 10 فبراير 22

منتخب مصر يتقدم 11 مركزًا في التصنيف الشهري لـ«فيفا»

وائل كمال 2:51 م, الخميس, 10 فبراير 22

حلم النهائي لم يكتمل.. الأهلي يخسر من بالميراس ويُنافس على برونزية مونديال الأندية

إسلام مصطفى 8:50 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

أبو جبل : «الإزازة» فكرة الحضري.. وصلاح نجح في تشتيت ماني قبل ركلة الجزاء

إسلام مصطفى 10:53 م, الأثنين, 7 فبراير 22