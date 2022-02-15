فيفا يكشف موعد مباريات تحديد المتأهل لمونديال قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن موعد مواجهتي مصر والسنغال، في الدور النهائي لتصفيات كأس العالم قطر 2022، وكذلك باقي المواجهات المرتقبة ضمن التصفيات النهائية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة “أسود التيرانجا” في استاد القاهرة يوم 25 مارس المقبل، في التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على أن يقام لقاء الإياب على ملعب ديامناديو بضواحي العاصمة السنغالية داكار يوم 28 مارس في التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وإليكم موعد باقي المواجهات المرتقبة في التصفيات النهائية بقارة إفريقيا:

مالي – تونس : الذهاب يوم 24 مارس في مالي والإياب يوم 27 مارس في تونس

غانا – نيجيريا : الذهاب يوم 24 مارس في غانا والإياب يوم 27 مارس في نيجيريا

الكاميرون – الجزائر : الذهاب يوم 26 مارس في الكاميرون والإياب يوم 29 مارس في الجزائر

الكونغو الديمقراطية – المغرب : الذهاب يوم 26 مارس في الكونغو الديمقراطية والإياب يوم 29 مارس في المغرب