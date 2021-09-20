«فيفا» يكشف موعد مباراتي مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن موعد مباراتي منتخبي مصر وليبيا، التي ستجمعهما في الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقرر الانحاد الدولي لكرة القدم إقامة مباراة الجولة الثالثة من التصفيات والتي ستقام في مصر، في التاسعة من مساء يوم 8 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة الجولة الرابعة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، يوم 12 أكتوبر القادم.

وستقام مباراة المنتخب المصري مع نظيره الليبي بملعب الأخير، والذي تحدد أن يكون ملعب شهداء بنينا، في مدينة بنغازي بعد اعتماد الفيفا والكاف، ليكون الملعب الرسمي للمنتخب والأندية الليبية.

ومن المكرر أن تكون تلك المباراتين من أهم المواجهات التي ستحدد بشكل كبير المتأهل للدور النهائي من التصفيات، والتي سيكون بنظام مباراتي الذهاب والإياب ليتأهل الفائز مباشرة للمونديال عقب ذلك.