فيفا يسمح للعراق باستضافة المباريات ويتلقي ملفات مونديال 2026

وكالات:أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مساء الثلاثاء، السماح للعراق باستضافة مباريات دولية ودية على أرضه بشرط أن يظل الوضع الأمني مستقرًا.وجاء في بيان رسمي لـ«فيفا»، أن الجمعية العمومية السابعة والستين ستعقد يوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة لمناقشة جدول ال

وكالات:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مساء الثلاثاء، السماح للعراق باستضافة مباريات دولية ودية على أرضه بشرط أن يظل الوضع الأمني مستقرًا.





وجاء في بيان رسمي لـ«فيفا»، أن الجمعية العمومية السابعة والستين ستعقد يوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة لمناقشة جدول الأعمال.

وقرر «مجلس فيفا» رفع الحظر عن المباريات الدولية الودية بالعراق، ولذلك، لن يحتاج الكونجرس الجمعية العمومية إلى التصويت على هذا البند، لأنه يدخل في اختصاص المجلس.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيترك الباب مفتوحا لتقديم عروض استضافة كأس العالم 2026 بعد رفض محاولة قامت بها ثلاث دول في أمريكا الشمالية تقدمت بعرض مشترك.

وفضل مجلس «فيفا»، ترك الباب مفتوحا أمام أي أطراف أخرى ترغب في التقدم بعروض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ويبقى العرض المشترك من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا هو الوحيد حتى الآن للاستضافة في 2026 رغم تردد تقارير بأن المغرب قد ينضم للسباق.

وطالب القائمون على العرض الثلاثي المشترك دعمهم ومنحهم فرصة لإعداد خطة مفصلة قبل الموافقة على الملف بصورة نهائية في 2018.