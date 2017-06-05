فيفا يتابع أزمة قطر.. ويرفض التعليق حاليًا

وكالات قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إنه على اتصال مستمر، باللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر، رغم أنه لم يعلق مباشرة على الأزمة الدبلوماسية الحالية، فيما رفضت اللجنة المنظمة المحلية في قطر والاتحاد الآسيوي لكرة القدم التعليق على…

وكالات

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إنه على اتصال مستمر، باللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر، رغم أنه لم يعلق مباشرة على الأزمة الدبلوماسية الحالية، فيما رفضت اللجنة المنظمة المحلية في قطر والاتحاد الآسيوي لكرة القدم التعليق على الأمر.

وأوضح فيفا، في بيان عبر البريد الإلكتروني، أنه على اتصال مستمر باللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم 2022، واللجنة العليا للمشاريع والإرث المسئولة عن البطولة، وأضاف: “لا يوجد أي تعليقات إضافية في الوقت الحالي”.

وأعلنت السعودية، والبحرين، والإمارات، قطع العلاقات مع قطر، وسحب البعثات الدبلوماسية من الدوحة، وإغلاق الأجواء أمام حركة الطيران، وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر، بسبب اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب.

وقطعت مصر أيضا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، بحسب البيان الصادر عن الخارجية المصرية.