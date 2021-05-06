رياضة

فيفا يؤجل تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تأجيل تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا والمقرر إقامتها في شهر يونيو، لتقام في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من السنة نفسها، إلى جانب شهر مارس في 2022 بسبب فيروس كورونا المستجد. وكان المنتخب المصري على موعد…

إسلام مصطفى 11:53 ص, الخميس, 6 مايو 21 11:53 ص, الخميس, 6 مايو 21

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تأجيل تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا والمقرر إقامتها في شهر يونيو، لتقام في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من السنة نفسها، إلى جانب شهر مارس في 2022 بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان المنتخب المصري على موعد مع مواجهتي أنجولا والجابون في بداية حملة تصفيات كأس العالم 2022.

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ويلعب منتخب مصر في المجموعة السادسة بجوار أنجولا والجابون وليبيا.

وقال فيفا، خلال بيانه الصادر اليوم: «يؤكد فيفا أنه بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وبالنظر إلى الوضع الحالي المتأثّر بجائحة كورونا والحاجة لضمان ظروف اللعب المُثلى لجميع الفرق فقد تقرر تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ️والتي كان من المقرر أن تُلعب في يونيو 2021».

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وأضاف: «تمت إعادة جدولة مباريات التصفيات لتقام خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 و مارس 2022».

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بقلم إسلام مصطفى

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