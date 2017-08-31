فيضانات إعصار هارفى تكبد الاقتصاد الأمريكى 90 مليار دولار

خالد بدر الدين تتوقع هيئة المراكز الوطنية الأمريكية لمعلومات البيئة بمدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا، ارتفاع إجمالي الخسائر الاقتصادية التي سببتها إعصار هارفي الذى اجتاح ولايتى تكساس ولويزيانا منذ يوم الجمعة الماضى وحتى الآن، ما بين 70 و90 مليار دولار معظمها ناجمة عن السيول والفيضانات التي اجتاحت

خالد بدر الدين

تتوقع هيئة المراكز الوطنية الأمريكية لمعلومات البيئة بمدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا، ارتفاع إجمالي الخسائر الاقتصادية التي سببتها إعصار هارفي الذى اجتاح ولايتى تكساس ولويزيانا منذ يوم الجمعة الماضى وحتى الآن، ما بين 70 و90 مليار دولار معظمها ناجمة عن السيول والفيضانات التي اجتاحت منطقة هيوستون.





ذكرت وكالة بلومبرج أن إعصار هارفى الذى ضرب تكساس هو الأعنف منذ أكثر من 50 عامًا حيث أدى إلى مصرع أكثر من 33 شخصًا حتى الآن، لدرجة أن مجلس مدينة هيوستون صوّت هذا الأسبوع لصالح تخصيص 20 مليون دولار لجهود التعافي، لكن مسئولين قالوا إن هذه خطوة أولى، وستكون هناك حاجة لمبالغ أكبر بكثير.

وقال حاكم تكساس جريج أبوت إن الولاية قد تحتاج لمساعدات اتحادية تتجاوز 125 مليار دولار وأنه يجب أن تحصل المنطقة على أموال أكثر من التي أقرها الكونجرس لضحايا الإعصار كاترينا عام 2005.

وكان إعصار كاترينا الذى ضرب خليج المكسيك عام 2005 قد أودى بحياة 1800 شخص على الأقل وتسبّب فى أضرار بلغت تكلفتها 160 مليار دولار، بينما بلغت تكاليف إعصار ساندى عام 2012 أكثر من 70 مليار دولار، وراح ضحيته 147 شخصًا.