فيصل يستهدف ضخ 800 مليون جنيه بقطاع المشروعات الصغيرة

❏ بدء تمويل «المتوسطة» و«رأس المال العامل» و«الجمعيات»سيد بدريستهدف بنك فيصل الإسلامى المصرى ضخ تمويلات جديدة بنحو 800 مليون جنيه بقطاع المشروعات الصغيرة خلال العام الجارى.قال محمد الخولى، مدير إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، إن محفظة تمويلات الـSM

❏ بدء تمويل «المتوسطة» و«رأس المال العامل» و«الجمعيات»

سيد بدر

يستهدف بنك فيصل الإسلامى المصرى ضخ تمويلات جديدة بنحو 800 مليون جنيه بقطاع المشروعات الصغيرة خلال العام الجارى.

قال محمد الخولى، مدير إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، إن محفظة تمويلات الـSMEs سجلت نحو 1.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، ومن المتوقع أن يصل الرصيد القائم للمحفظة لنحو 1.850 مليار بنهاية العام الجارى بعد السدادات.

وأضاف أن نحو 155 مليون جنيه من المحفظة الحالية تدخل ضمن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة %5، بينما تصل حصة التمويل متناهى الصغر فى المحفظة لنحو 107 مليون جنيه.

وتابع «تصل نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنحو %20 من إجمالى المحفظة الائتمانية بنهاية العام الماضى، وبالتالى فالبنك متوافق مع تعليمات »المركزي« التى تلزم المصارف برفع النسبة إلى %20 حتى 2019».

ووفقًا لتصريحات الخولى، فإن البنك يستهدف رفع النسبة لنحو %25 من المحفظة الائتمانية خلال العام الجارى ونحو %30 خلال العام المقبل، لتوسيع قاعدة عملائه والاستفادة من الفرص المتوافرة فى قطاع SMEs.

وارتفع حجم أعمال بنك فيصل الإسلامى بنحو %9.9 خلال العام الماضى ليسجل 83.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل نحو 76.3 مليار بنهاية العام السابق عليه، كما حقق البنك 1.7 مليار ربحا بنمو % 29.6 باستثناء فروق تقييم العملة التى حققها البنك فى 2016.

وأكد الخولى سعى البنك لاقتحام قطاع المشروعات المتوسطة خلال النصف الأول من العام الجارى، وإتاحة برامج تمويل رأس المال العامل، بالإضافة إلى التوسع فى تمويل الجمعيات الأهلية التى تعيد توفير التمويلات لقاعدة كبيرة من العملاء.

وحول نية البنك الحصول على تمويلات من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال الخولى إن المصرف لا يفكر حاليًا فى الاقتراض من الجهاز فى ظل امتلاكه السيولة الكافية، ووجود إتاحة المركزى تمويلات مبادرة %5 من دون تكلفة على المصارف.