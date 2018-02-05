فيصل يدرس تمويل 60 وحدة سكنية ضمن مبادرة المركزي

سيد بدر:قال صبري البنداري، رئيس قطاع التوظيف المحلي ببنك فيصل الإسلامي المصري، إن مصرفه يدرس 60 طلبا لتمويل وحدات محدودي الدخل، وسيتم البت فيها خلال الفترة المقبلة .ووقعت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، منذ أيام، بروتوكول تعاون

سيد بدر:

قال صبري البنداري، رئيس قطاع التوظيف المحلي ببنك فيصل الإسلامي المصري، إن مصرفه يدرس 60 طلبا لتمويل وحدات محدودي الدخل، وسيتم البت فيها خلال الفترة المقبلة .

ووقعت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، منذ أيام، بروتوكول تعاون مع بنك فيصل، في حدود 200 مليون جنيه.

وكان البنك يعتزم الدخول فى مبادرة التمويل العقاري منذ عام 2014 إلا أن عدم إقرار صيغة المرابحة ضمن طرق التمويل وطول فترة الإجراءات، حالا دون استفادته منها، حتى تم تعديل قانون التمويل العقاري وإدخال الصيغ الإسلامية ضمن الأدوات المتاحة للتمويل .

واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، مطلع 2016 نموذج عقد المرابحة الذى أعده البنك، للتعامل به فى تمويل الوحدات السكنية ضمن مبادرة “المركزى”.

وتوقع “البندارى” الانتهاء من استغلال قيمة العقد الموقع مع صندوق التمويل العقاري خلال العام الجاري، خاصة بعد إزالة العقبات التي كانت تواجه البنك .

وأشار – في تصريحات لـ”المال” – إلى أن قيمة المرابحات العقارية بخلاف مبادرة “المركزي” بلغت نحو 412.01 مليون جنيه بنهاية العام الماضي بزيادة 11% عن العام السابق عليه .

وارتفعت أعمال بنك فيصل 10% بنهاية العام الماضي، لتسجل 83.9 مليار جنيه، مقابل 76.3 مليار بنهاية العام السابق عليه .

يُشار إلى أن البنك حقق أرباحا 1.7 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل 2.8 مليار للفترة المقابلة من العام السابق عليه.



