بورصة وشركات

«فيصل للاستثمارات» تُخطط لإطلاق صندوق للصكوك الإسلامية ضمن خطتها المستقبلية

الأول من نوعه فى السوق المحلية
أسماء السيد 9:23 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21 9:23 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

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تدرس شركة فيصل للاستثمارات المالية، ذراع الاستثمار المباشر ببنك فيصل الإسلامى – مصر، إطلاق صندوق متخصص للاستثمار فى الصكوك الإسلامية ضمن خطتها متوسطة الأجل فى السوق المحلية.

وقال مصطفى حسن، العضو المنتدب بـ«فيصل للاستثمارات المالية»، إن الشركة تُخطط لإصدار أول صندوق للاستثمار فى الصكوك الإسلامية فى مصر ضمن خطتها لتوسعية.

مصطفى حسن: الأمر مرهون بنمو الإصدارت خلال الفترات المقبلة

وأضاف حسن فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الأمر مرهون برواج إصدارات الصكوك الإسلامية فى السوق من جانب الشركات، لافتًا إلى أن تلك النوعية من الإصدارات لا تزال محدودة حتى الوقت الحالى.

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وتوقع حسن أن يشهد العام المقبل 2022 مزيدا من إصدارات الصكوك الإسلامية من جانب الشركات نتيجة الطلب المتزايد على تلك الأداة التمويلية.

وأشار إلى أن الشركة تُخطط لإطلاق الصندوق بمفردها دون أى شراكات، مرجحًا التحرك للحصول على الموافقات بنهاية العام المقبل 2022، والإطلاق الرسمى فى بداية عام 2023، مؤكدًا أن إطلاق صندوق متوقف على نمو الإصدارات.

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وتجدر الإشارة إلى أن حوالى 3 شركات محلية كانت قد قامت تباعًا بإصدار صكوك إسلامية، هى مجموعة «طلعت مصطفى» و«القاهرة للاستثمار» و«كونتكت المالية القابضة»- ثروة كابيتال سابقًا.

وكانت مجموعة «طلعت مصطفى» هى الشركة الأولى التى حصلت على موافقة قيد أول صكوك إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالسوق المصرية، وهى قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للسداد المعجل.

والصكوك هى أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو حقوق أو مشروع معين وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.

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بقلم أسماء السيد

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