«فيصل» تخطط لاستثمار 200 مليون جنيه خلال العام الحالى

تُخطط شركة “فيصل للاستثمارات المالية” الذراع الاستثمارية التابعة لبنك “فيصل الإسلامى – مصر” لاستثمار حوالى 200 مليون جنيه جديدة خلال العام الجاري، فى إطار خطتها التوسعية.

قال مصطفى حسن العضو المنتدب بشركة “فيصل للاستثمارات المالية”، إنها استثمرت حوالى 170 مليون جنيه خلال العام الماضى عبر إتمام عمليات زيادات رءوس أموال شركات “كوباك” بنحو %24 وفيصل لتداول الأوراق المالية التابعتين.

وتابع إن شركته استحوذت على نحو %1 من “الدولية للتأجير التمويلى – إنكوليس” من الحصة الإجمالية المملوكة للبنك والتى تبلغ %10 فى إطار عمليات إعادة الهيكلة.

استهداف الدخول فى كيانات جديدة وزيادات رءوس أموال بالحالية

مصطفى حسن العضو المنتدب بشركة “فيصل للاستثمارات المالية”

وأضاف “حسن” – فى تصريحات خاصة لـ”المال”- أن “فيصل” تستهدف زيادة استثماراتها المحتملة خلال العام الجارى لتصل إلى 200 مليون جنيه، كما تستهدف الدخول فى كيانات جديدة، وزيادات رءوس أموال بالحالية.

ولفت إلى أن “فيصل للاستثمارات المالية” منفتحة على العديد من القطاعات بغرض تنويع استثماراتها بدخول أنشطة جديدة، وزيادة حجم الإيرادات المستهدفة.

وأوضح أن العائد المستهدف يمثل أحد أهم العوامل الرئيسية التى تعتمد عليها الشركة لحسم اختيار الاستحواذ على أحد الكيانات من عدمه.

وقال إن “فيصل” تبحث أى فرص للتخارج من استثماراتها الحالية بشرط أن يكون العائد المحقق جيدًا، موضحًا أنها لا تُحدد آجال للاستثمار بشكل عام.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “فيصل للاستثمارات المالية” بمثابة الذراع الاستثمارية لبنك «فيصل الإسلامى مصر» وتم تأسيسها عام 2011 بغرض ضخ استثمارات فى الشركات المحلية، وهي مملوكة للبنك بواقع %99.9.

وبنك فيصل الإسلامى – مصر هو أول بنك إسلامى مصرى افتتح أبوابه للعمل رسميا واستقبل عملاءه عام 1979.

وكان بنك فيصل الإسلامى مصر أعلن مؤخرًا عن تحقيق زيادة فى صافى معدل الربح بنسبة %66.8 خلال العام الماضى مقارنة مع العام السابق له.

وارتفع صافى أرباح البنك بعد خصم الضرائب إلى 4.4 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة مع 2.682 مليار للفترة نفسها من العام السابق له بزيادة بنحو 1.7 مليار.

وأرجع البنك فى بيان صدر حينها، زيادة الأرباح إلى فروق التقييم لأرصدة الأصول و الالتزامات بالعملات الأجنبية ذات الطبيعة النقدية نتيجة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، وكذلك زيادة إيرادات التوظيف والاستثمار.

كما ارتفعت الإيرادات بنسبة %35 خلال العام المالى الماضى لتصل نحو 15.2 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2022 مقارنة مع نحو 11.3 مليار للفترة نفسها من العام الماضى.