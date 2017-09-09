فيصل تبدأ نشاط الشراء بالهامش لعملاء السمسرة

منى عبدالباري قال أحمد رجب، مدير إدارة تسويق بنك فيصل الإسلامي، وشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن الأخيرة قامت بتفعيل نشاط الشراء بالهامش مؤخراً وأوضح أن تلك الخطوة جاءن عقب حصولها على موافقة هيئة الرقابة المالية على منحها رخصة ممارسة النشاط. وكان أحمد سيد العضو المنتدب للشركة قال

منى عبدالباري



قال أحمد رجب، مدير إدارة تسويق بنك فيصل الإسلامي، وشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن الأخيرة قامت بتفعيل نشاط الشراء بالهامش مؤخراً

وأوضح أن تلك الخطوة جاءن عقب حصولها على موافقة هيئة الرقابة المالية على منحها رخصة ممارسة النشاط.



وكان أحمد سيد العضو المنتدب للشركة قال في حوار سابق مع المال إنه تم زيادة رأسمال “فيصل لتداول الأوراق المالية” من 10 مليون جنيه إلى 30 مليون جينه، بزيادة قدرها 20 مليون جنيه بغرض تمويل عمليات آلية الشراء بالهامش.

وستتبع الشركة سياسة تحفظية في منح الشراء الهامشي لجميع العملاء، حيث ستقوم بتخصيصه لفئة العملاء ذوي الملاءة المالية القوية، بجانب إتاحة هذه الآلية على عدد انتقائي من الأسهم فقط تضمن معدلات مرتفعة من الربحية.



وتتبنى فيصل لتداول الأوراق المالية برنامجا توسعيا يرتكز على عدة محاور من بينها اختراق مجال الشراء بالهامش، وبناء شريحة من المستثمرين الأفراد، وتأسيس مركز للبحوث الفنية، والاضطلاع بمهام مساعد شركة فيصل القابضة في عمليات الاكتتاب والطروحات الجديدة.



يشار إلى أن فيصل لتداول الأوراق تأسست نهاية عام 2014، وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، برأسمال مصدر 10 مليون جنيه، و رأسمال مرخص به 50 مليون جنيه، فيما حصلت على ترخيص الرقابة المالية في إبريل 2016، للعمل في مجال السمسرة بالأوراق المالية كأحد الشركات التابعة لبنك فيصل الإسلامي.



ويساهم بنك فيصل الإسلامي بنسبة 80% من رأس مال الشركة بينما تساهم شركة فيصل القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 20%، والتي يملكها بالكامل بنك فيصل .



ويتكون مجلس إدارة الشركة 5 أعضاء 3 منهم ممثلين عن بنك فيصل الإسلامي و2 عن شركة فيصل للاستثمارات المالية .