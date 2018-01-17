فيصل الإسلامى يوضح أسباب تراجع أرباح 2017

رجب عزالدينفسر بنك فيصل الإسلامى – مصر تراجع أرباحه خلال عام 2017 باستبعاد الأرباح غير المتكررة الناتجة عن التعويم مقارنة بعام 2016.وقال البنك فى بيان للبورصة المصرية إن قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 حقق أرباحًا غير عادية للبنك قدرها 1.55 مليار جنيه تقريبا ناتجة عن فروق تقييم سعر صر

رجب عزالدين



فسر بنك فيصل الإسلامى – مصر تراجع أرباحه خلال عام 2017 باستبعاد الأرباح غير المتكررة الناتجة عن التعويم مقارنة بعام 2016.

وقال البنك فى بيان للبورصة المصرية إن قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 حقق أرباحًا غير عادية للبنك قدرها 1.55 مليار جنيه تقريبا ناتجة عن فروق تقييم سعر صرف الدولار من 8.87 جنيه إلى 18.2 جنيه مصرى استفدنا منها خلال 2016.

وتابع البنك: باستبعادنا للأرباح غير المتكررة الناتجة من التعويم فى 2016 تصبح نسبة النمو الفعلي في 2017 نحو 29.6% بقمية 392.6 مليون جنيه”.

وأظهرت المؤشرات المالية المستقلة للبنك تراجع أرباحه خلال 2017، بنسبة 40%، لتسجل 1.7 مليار جنيه خلال العام المنتهي ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.8 مليار جنيه 2016.

وتراجعت إيرادات البنك خلال العام الماضي إلى 6.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 7.4 مليار جنيه بالعام المقارن.