اتصالات وتكنولوجيا

«جرينوفيشن» تستهدف 100 مليون جنيه أعمالا خلال العام المقبل

تحويل ألف وحدة سكنية فى منتجع البارون سيتى لسمارت هوم
طارق رمضان 9:29 ص, الأحد, 28 نوفمبر 21 9:29 ص, الأحد, 28 نوفمبر 21

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تستهدف شركة جرينوفيشن العاملة فى أنظمة حلول الطاقة الجديدة والمنازل الذكية الوصول إلى 100 مليون جنيه حجم أعمال خلال العام المقبل، مقارنة مع 30 مليون جنيه فى 2021.

وقال هشام العطار، المدير التنفيذى للشركة، إن «جرينوفيشن» نفذت خلال المرحلة الماضية مجموعة من المشروعات منها تأسيس البنية التحتية التكنولوجية لجامعة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التيار الخفيف وأنظمة المراقبة داخل جراج النادى الأهلى بتكلفة 5 ملايين جنيه خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2021.

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وأوضح – فى تصريحات لـ«المال» – أن الشركة تتولى أيضا منذ عام 2019 تنفيذ مشروع تحويل ألف وحدة سكنية فى منتجع البارون سيتى للعمل بنظام المنازل الذكية (سمارت هوم) بتكلفة تصل إلي 30 مليون جنيه ولايزال المشروع مستمرا.

فى سياق متصل، ألمح إلى استهداف الشركة عقد بروتوكولات تعاون مع المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة لتقديم حلول المنازل الذكية والطاقة المتجددة تماشيا مع رؤية مصر 2030 منوها بأن  فكرة إنشاء المنازل الذكية أصبحت تلقى رواجا قويا فى السوق المصرية، مما يؤكد سعى المستخدمين للتقليل من استخدامات الطاقة غير الصديقة للبيئة .  وتأسست «جرينوفيشن» فى 2010  وتخصصت فى تقديم الحلول الكهروميكانيكية وفى 2016 قررت تحويل رؤيتها تماشيا مع الاتجاه نحو الطاقة الجديدة لتقديم حلول تساعد مستهلكى الطاقة الإضافية على ترشيد الاستهلاك.

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بقلم طارق رمضان

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