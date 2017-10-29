فيس بوك يوفر خدمة بيع السيارات المستعملة

وكالات:يعتزم موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» إضافة خدمة جديدة إلى قائمة خدمات التجارة الإلكترونية التي يوفرها لمستخدميه، وهى خدمة بيع السيارات المستعملة.وأشار موقع «سى نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه بعد مرور نحو عام واحد على إطلاق موقع «فيسبوك&

وكالات:

يعتزم موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» إضافة خدمة جديدة إلى قائمة خدمات التجارة الإلكترونية التي يوفرها لمستخدميه، وهى خدمة بيع السيارات المستعملة. وأشار موقع «سى نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه بعد مرور نحو عام واحد على إطلاق موقع «فيسبوك» منصة التجارة الإلكترونية الخاصة به وهى «ماركت بليس»، يرى «فيسبوك» أن الوقت قد حان لتوسيع نطاق خدمات منصة التجارة الإلكترونية.





يذكر أن منصة «ماركت بليس»، التي تتيح لمستخدمى «فيسبوك» بيع الكثير من مقتنياتهم الجديدة والمستعملة داخل مجتمعاتهم المحلية، تضيف حاليا خدمة طرح السيارات المستعملة للبيع في الولايات المتحدة.

ويعتزم موقع «فيسبوك» إضافة المزيد من المرشحات إلى منصة التجارة الإلكترونية بما يتيح للأشخاص تحديد سنة الإنتاج أو الشركة المنتجة أو الطراز أو المسافة التي قطعتها السيارة المستعملة عند البحث عن سيارة مستعملة لشرائها كما تتيح منصة التجارة الإلكترونية لوكلاء وموزعى السيارات في الولايات المتحدة بعرض سياراتهم من خلال شراكة بين «فيسبوك» ومواقع تجارة السيارات الشهيرة.