فيس بوك يطعن على حظر أمريكي بهدف حماية مستخدميه

وكالات: أظهرت وثائق قضائية أن موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي قدم اعتراضا قانونيا على أمر من محكمة أمريكية بحظر النشر يمنع الموقع من التحدث عن ثلاثة أوامر بحث حكومية عن معلومات تخص ثلاثة من مستخدميه وهو ما قال إنه يشكل تهديدا لحرية التعبير. وقال فيس بوك في دعوى قدمها لمحكمة استئناف في العاصمة واش

وكالات:

أظهرت وثائق قضائية أن موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي قدم اعتراضا قانونيا على أمر من محكمة أمريكية بحظر النشر يمنع الموقع من التحدث عن ثلاثة أوامر بحث حكومية عن معلومات تخص ثلاثة من مستخدميه وهو ما قال إنه يشكل تهديدا لحرية التعبير.





وقال فيس بوك في دعوى قدمها لمحكمة استئناف في العاصمة واشنطن إنه يريد إخطار ثلاثة مستخدمين بشأن أوامر بحث تسعى للحصول على اتصالاتهم وبياناتهم ومنح هؤلاء المستخدمين فرصة للاعتراض على تلك الأوامر.

وأضاف فيس بوك في بيان يوم الاثنين «نعتقد أن هناك مخاوف مهمة متعلقة بالتعديل الأول (في الدستور) في هذه القضية بما يشمل رفض الحكومة السماح لنا بإخطار ثلاثة أشخاص بطلبات عن معلومات بشأن حساباتهم فيما يتعلق بأحداث عامة».

ويضمن التعديل الأول في الدستور الأمريكي حقوقا معينة منها حرية التعبير.

ورفض ويليام ميلر المتحدث باسم ممثلي الادعاء الأمريكي التعليق.

وذكرت الوثائق القضائية غير المؤرخة أن فيس بوك قرر الطعن على حظر النشر بشأن الأوامر الثلاث لأنها تنتهك حرية التعبير ولأن الأحداث محل التحقيق الحكومي معروفة بالفعل.

ولم تتضح بعد الطبيعة المحددة للتحقيق الحكومي. وقالت وثيقة من القضية إن توقيت الإجراءات يتزامن مع اتهامات ضد أشخاص احتجوا خلال تنصيب الرئيس دونالد ترامب في يناير.