فيس بوك تصمم هارد وير لتحليل ومراجعة الفيديوهات الحية

خالد بدر الدينأعلنت هذا الأسبوع شركة «فيس بوك»، صاحبة أكبر مواقع تواصل اجتماعى فى العالم، عن أنها تصمم حاليا هارد وير للمساعدة فى تحليل ومراجعة الفيديوهات التى تبث على الهواء مباشرة بكفاءة عالية، وتكلفة أقل قبل أن يشاهدها المشاركون فى هذا الموقع.أكد يان ليكون، رئيس الباحثين فى وحدة ا

خالد بدر الدين

أعلنت هذا الأسبوع شركة «فيس بوك»، صاحبة أكبر مواقع تواصل اجتماعى فى العالم، عن أنها تصمم حاليا هارد وير للمساعدة فى تحليل ومراجعة الفيديوهات التى تبث على الهواء مباشرة بكفاءة عالية، وتكلفة أقل قبل أن يشاهدها المشاركون فى هذا الموقع.

أكد يان ليكون، رئيس الباحثين فى وحدة الذكاء الصناعى AI، التابعة “فيس بوك” أنه يجرى حاليا تصميم رقائق كمبيوتر خاصة بالشركة لتحدد بسرعة وكفاءة محتويات الفيديوهات، التى تتضمن حالات انتحار فعلية، أو جرائم قتل واقعية، بثها فور حدوثها لمنع عرضها على “فيس بوك” حتى لا تسبب الذعر للمشاهدين.

ذكرت وكالة بلومبرج، أن رقائق الكمبيوتر الحالية التى تستخدمها فيس بوك تتطلب كمية ضخمة من طاقة الكمبيوتر، لمراقبة كل فيديو، وبتكلفة مرتفعة، لكن الرقائق الجديدة سوف تكتشف مبكرا من خلال عبارات هؤلاء المستخدمين الذى لديهم ميول انتحارية أو إجرامية، وتحجب الفيديوهات التى يصورون فيها إما انتحارهم أو ارتكابهم جرائم قتل، ويرغبون فى بثها على الهواء مباشرة، أثناء حدوثها على الفيس بوك لايف.

وقال يان ليكون، إن هذه الرقائق الذكية ليست جديدة تماما على فيس بوك فقد أنتجت الشركة من قبل هارد وير لمواقعها مثل السيرفير الخاص بها والماذر بورد ومراكز بياناتها، ورقائق اتصالاتها، وإن كانت شركات مثل إنتل، وسامسونج، ونفيديا، تسود صناعة رقائق الذكاء الصناعى منذ زمن طويل، لكن مع تطور وتقدم تكنولوجيا الاتصالات، مثل التعرف على الأصوات، وتعزيز الواقع الفعلى والافتراضى، ظهرت شركات جديدة تنتج مبتكرات هارد وير، للشركات العالمية مثل فيس بوك، وجوجل وغيرها.

كانت وكالة بلومبرج نشرت الشهر الماضى، أن فيس بوك تصمم رقائق يمكن استخدامها فى الهيد سيت، أو كيولوس جو، أثناء السير أو فى الميكروفون السمارت، داخل البيت ووحدة SoCs التى تعمل على تنسيق وتكامل جميع مكونات الكمبيوتر، فى دائرة واحدة تضم كاميرا، ومايكروفون للتعرف على صور المستخدمين وأصواتهم مثل تلك المستخدمة عادة فى الموبايلات السمارات أو الذكية.

الرقائق الجديدة التى تصممها فيس بوك تشبه وحدة إيكوشو المزودة بشاشة، التى تستخدمها شركة أمازون، والتحكم فيها من خلال أوامر صوتية ومصممة للعمل داخل البيوت، والشركات، كما أكد أندرو بوسورث نائب رئيس قسم الواقع الفعلى والافتراضى بشركة فيس بوك، الذى ابتكر الشهر الماضى وحدتى سبيكر سمارت، باسم فيونا، وقادرتين من خلال شاشات باللمس وخصائص متقدمة تساعد على التعرف على وجه المستخدمين، لكن دمجهما تحت اسم بورتال اعتبارا من الشهر المقبل.

طبق الاتحاد الأوروبى مع نهاية الأسبوع الماضى نظام قواعد حماية البيانات العامة GDPR الذى يتحكم فى كيفية جمع بيانات مواطنى دول الاتحاد واستخدامها وحماية معلوماتهم مع منح المستخدمين قدرة أكبر على السيطرة فى بياناتهم الشخصية.

ويغطى نظام GDPR أيضا أى شركة تضم بيانات شخصية لسكان دول الاتحاد الأوروبى، ما يعنى أن أى مطعم من ماكدونالدز حتى بيتزاهت أو أى شركة من أمازون إلى جوجل، عليها أن تتأكد من أنها تنفذ هذا النظام وإلا فإنها ستتعرض لغرامة من 25 مليون دولار إلى %4 من إيراداتها السنوية العالمية، وهذا مبلغ ضخم لشركة مثل فيس بوك التى تعرضت لفضيحة انتهاك بيانات مستخدميها.

ردت فيس بوك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعى فى العالم على أسئلة مشرعين من الاتحاد الأوروبى لم يتمكنوا من الحصول على إجابات من رئيس الشركة مارك زوكربرج أثناء جلسة لاستجوابه يوم الثلاثاء الماضى فى مقر البرلمان الأوروبى فى بروكسل.