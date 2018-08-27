«فيس بوك» تخسر مليون عميل أوربى شهرياً منذ مايو الماضى

■ تقليص إيرادات الإعلانات الديجيتال البالغة 200 مليار دولارخالد بدر الدين فقدت شركة فيسبوك، صاحبة أكبر مواقع تواصل اجتماعى أكثر من مليون مستخدم فعال شهرياً فى أوروبا، منذ تطبيق الاتحاد الأوروبى قانون القواعد المنظمة لحماية البيانات العامة GDPR، فى مايو الماضى.وهى قواعد جعلت بعض الم



■ تقليص إيرادات الإعلانات الديجيتال البالغة 200 مليار دولار

خالد بدر الدين



فقدت شركة فيسبوك، صاحبة أكبر مواقع تواصل اجتماعى أكثر من مليون مستخدم فعال شهرياً فى أوروبا، منذ تطبيق الاتحاد الأوروبى قانون القواعد المنظمة لحماية البيانات العامة GDPR، فى مايو الماضى.

وهى قواعد جعلت بعض المستخدمين يتجنبون الإعلانات التى تستهدف قطاعات معينة من الشباب والمستهلكين، ما سيؤدى إلى هبوط الإعلانات على شبكة الإنترنت هذا العام.

وذكرت وكالة رويترز، أن قانون الاتحاد الأوروبى الجديد لحماية خصوصية البيانات، خصص بعض شركات تكنولوجيا الأمن السيبرانى، لمراقبة المستخدمين على المواقع الاجتماعية، وحمايتهم من مخاطر قرصنة بياناتهم، مع تعزيز قدرات عمالقة الإنترنت، مثل جوجل وفيسبوك، فى صناعة الإعلانات الديجيتال العالمية التى تقدر بحوالى 200 مليار دولار سنوياً.

ويتطلب قانون GDPR من مواقع الشبكات العنكبوتية الحصول على موافقة العملاء لاستخدام بياناتهم الشخصية من جانب شركات أخرى تعمل فى مجالات متعددة من الدعاية والإعلان، وحتى الانتخابات واستطلاعات الرأى.

وطالب الاتحاد الأوروبى شركات الإعلانات، وفقا لقواعد القانون أن يؤكدوا حصولهم على الموافقة المطلوبة، لاستخدام أى طرف ثالث لبيانات المستخدم لحمايتها من أى التزام يقع عليها بعد ذلك.

وطلبت شركة جوجل الأمريكية من دور النشر الحصول على موافقة من المستخدمين عند استخدام منتجاتها الإعلانية، كما أن شركات التسويق وشركائها يتعين عليها أيضا أن تستخدم الآن خدمات جوجل.

ومنعت جوجل أيضاً دخول شركات الإعلانات على القوائم التى كانت تساعدها على تقييم نجاح إعلاناتها من خلال التعرف على عدد المستخدمين، بعد أن كان هذا الدخول يتم بسهولة قبل تطبيق قواعد GDPR كما يجب على شركات الإعلانات أن تستخدم تطبيق مركز بيانات الإعلانات الذى خصصته شركة جوجل، لتقييم فعالية الحملات الإعلانية.

وكانت سهولة تتبع بيانات المستخدمين على الانترنت قد ساعدت على اجتذاب آلاف الشركات التى تستغل تلك المعلومات، سواء برضاء المستخدمين أو بدون، لتكوين بروفيلات لكل مستهلك على حدة، واستخدامها فى أغراض مختلفة دون إبلاغه.

كما يمثل القانون تحديا أمام تلك الشركات لأنها تحتاج إلى موافقة العملاء حتى يمكن استخدام بياناتهم، ولكن إذا كانت المواقع تتطلب عادة الموافقة بالنيابة عن شركات الإعلانات التى تستخدمها مباشرة، فإن الشكوك فى أن جميع الأطراف المعنية تعمل وفق قانون GDPR، ما جعل العديد من الشركات ترحل عن أوروبا، وتتجه لأمريكا أو آسيا التى تخلو من مثل تلك القواعد المتشددة.

ومع ذلك فإن المخاوف من قانون GDPR يصب فى مصلحة الشركات الأمريكية العملاقة مثل جوجل وفيسبوك ويوتيوب، لأن عملائها أكثر استعداداً للموافقة على استخدام بياناتهم، لكى يستمروا فى استعمال المواقع البحثية والاجتماعية ما يساعد الشركات على جمع وتحليل أحجام ضخمة من البيانات التى تتفق مع القانون، والتي ستدفع فيها شركات الإعلانات مبالغ ضخمة لاستخدامها فى تسويق منتجاتها.

ويمكن أيضا لشركات دور النشر والطبع مثل دور الصحف القومية البريطانية ومنها الجارديان والتيليجراف، أن تحافظ على عملائها من القراء البالغ عددهم أكثر من 39 مليوناً، وأيضاً الاستفادة من شركات الإعلانات بتحصيل رسوم ضخمة لاستخدام بيانات العملاء، بشرط انصياع الأطراف المعنية كلها لقواعد التحاد الأوروبى الجديدة.

ويرى مارك ريد، رئيس شركة WPP أكبر وكالة إعلانية فى العالم، إن المستخدمين والعملاء يشعرون الآن بالثقة والراحة بعد معرفتهم بأن بياناتهم الشخصية باتت محمية، وبعد إدراكهم كيفية استخدامها، وأن ذلك يتم بعد موافقتهم.

واهتم الاتحاد الأوروبى بقانون GDPR الجديد، بعد أن أصبح الإنترنت أكبر وسيلة إعلانية فى العالم لأنه يسمح للشركات أن تستهدف المستهلكين بإعلانات تعتمد على أى شئ من تاريخ تصفحهم للمواقع الإلكترونية والتعليقات، وحتى القوى الشرائية لكل مستخدم، إلى عناوين إقامتهم واهتماماتهم الشخصية.

ومع ذلك فإن بعض الشركات انسحبت من أوروبا مثل شركة كارجو، الذى يقول مؤسسها ورئيسها هارى كارجمان، إنه لا يعرف كيف سيتم تطبيق قانون GDPR الجديد، وإنه ملئ بالشكوك ولن يستخدمه حتى يرى تطبيقه فى حالات معينة.

وانسحبت أيضا عدة شركات أخرى مثل شركة Verve التى ساعدت شركات الإعلانات على استهداف المستهلكين على الموبايلات، تبعا لمحل إقامتهم، أو الأماكن التى يتواجدون فيها، وكذلك شركة دروبريدج التى تقدم بيانات تبعا لمحل الإقامة وشركة فاكتوال التى أوقفت نشاطها فى أوروبا، بعد أن أدركت أن تطبيقات الموبايلات التى تعتمد عليها لن تضمن تنفيذها لقانون GDPR الأوروبى الجديد.

وأكد ستيف كينج، المدير التنفيذى لوكالة بابليسيز ميديا الفرنسية، التى تدخل ضمن أكبر خمس شركات إعلانات فى العالم، أن قانون GDPR الجديد يعد تغييرا كبيرا فى صناعة الإعلانات، وأنه سيقدم للمهندسين والمحامين فرصاً ضخمة للعمل لحل المشاكل المرتبطة بالعلامات التجارية، والشكوك التى تحوم حول استخدامها وفقا لهذا القانون.