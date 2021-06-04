فيسبوك يحظر حساب ترامب حتى 2023

تغييرات في كيفية التعامل مع قادة العالم

قررت شركة فيسبوك، اليوم، حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على من منصتها حتى يناير 2023 “على الأقل”.

كما أعلنت الشركة عن تغييرات في كيفية تعاملها مع قادة العالم الذين يخالفون قواعد المنصة في المستقبل.

وقالت فيسبوك إن تعليق حساب ترامب سيستمر عامين على الأقل بداية من 7 يناير الماضي عندما تم حظره لأول مرة بعد أحداث الشغب في الكابيتول.

وأوضحت أن الحظر لن يتم رفعه إلا إذا انحسرت مخاطر الحساب على السلامة العامة.

من جهته، وصف ترامب تعليق فيسبوك بأنه “إهانة” للأمريكيين الذين صوتوا له.

ويحرم هذا الحظر ترامب من “مكبر صوت ضخم” على وسائل التواصل الاجتماعي قبل انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في نوفمبر 2022، عندما يتنافس حزبه على مقاعد الكونجرس.

ومع ذلك ، فهذا يعني أنه قد يكون قادرًا على العودة إلى فيسبوك قبل فترة طويلة من الانتخابات الرئاسية المقبلة في أواخر عام 2024.