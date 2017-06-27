فيسبوك يحصل على حق بث مباريات بدوري أبطال أوروبا

سبوتنيك أعلنت شبكة "فوكس سبورتس"، اليوم الثلاثاء، عن شراكة مع شركة "فيسبوك"، لبث مباريات ‭‬‬دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مباشرة عبر الإنترنت خلال موسم 2017- 2018. وذكرت الشبكة، التي تمتلكها شركة "توينتي فرست سينشري فوكس"، أن بعض مباريات دوري الأبطال ستبث حصريًّا عبر "فيسبوك" و"فوكس سبورتس جو"، بي

سبوتنيك

أعلنت شبكة “فوكس سبورتس”، اليوم الثلاثاء، عن شراكة مع شركة “فيسبوك”، لبث مباريات ‭‬‬دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مباشرة عبر الإنترنت خلال موسم 2017- 2018.

وذكرت الشبكة، التي تمتلكها شركة “توينتي فرست سينشري فوكس”، أن بعض مباريات دوري الأبطال ستبث حصريًّا عبر “فيسبوك” و”فوكس سبورتس جو”، بينما سيبث البعض الآخر عبر التليفزيون في نفس الوقت، بحسب “رويترز”.

وحوّلت الشركات المسئولة عن شبكات التواصل الاجتماعي، مثل “فيسبوك” و”تويتر”، اهتمامها لإبرام عقود بث أحداث رياضية مباشرة، في ظل زيادة إقبال الشباب على متابعتها عبر الإنترنت، وابتعادهم عن المشاهدة من خلال القنوات المدفوعة مقدمًا.

وبموجب الاتفاق ستبث “فوكس سبورتس” مباريات بدوري أبطال أوروبا في الولايات المتحدة مباشرة عبر صفحتها في “فيسبوك”، اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

وذكرت “فوكس” أن اتفاق الشراكة يتضمن بث مباراتين يوميًّا بدور المجموعات، وأربع في دور 16، وأربع أخرى في دور الثمانية.

وفي محاولة أخرى للتوجه نحو البث المباشر وقع “فيسبوك”، الشهر الماضي، عقدًا لبث 20 مباراة بدوري البيسبول الأمريكي للمحترفين هذا الموسم.