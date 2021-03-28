«فيسبوك» و«أوبر» و«مايكروسوفت» يتحدون «كورونا» ويستعدون لإعادة موظفيهم إلى العمل من المكتب

تتوقع "فيسبوك" أن أكبر مكاتبها لن يصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية

تدرس شركة “فيسبوك” الأمريكية للتواصل الاجتماعي البدء في إعادة موظفيها للعمل من مكاتبها في شهر مايو المقبل، وذلك بعد مرور أكثر من عام من العمل عن بعد وفي المنزل بسبب جائحة فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19″، وفقا لما نشرته شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.

ونقلت “بلومبرج” على لسان رئيس “فيسبوك”، مارك زوكربرج قوله إنه ينوي إعادة فتح مكاتبها في منطقة باي، بما في ذلك مقرها الرئيسي في حديقة منلو – لكنه سيحد من طاقتها الاستيعابية بنسبة 10% كمجرد بداية.

وتتوقع شركة “فيسبوك” أن أكبر مكاتبها لن يصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية حتى شهر سبتمبر المقبل، وستطلب بالتزامن مع هذا كمامات طبية لموظفيها، وإجراء مسحات طبية لهم بشكل أسبوعي، وتذكيرهم دائما بالتباعد الاجتماعي، حسبما أشارت “بلومبرج.

العمل عن بُعد

وكانت “فيسبوك” أعلنت مع بداية انتشار فيروس “كورونا” المستجد عن خطط عمل عن بُعد، والتي حملت وعدا أن يعمل نصف موظفيها عن بُعد في السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

كما تأمل شركة “أوبر” الأمريكية للنقل في العودة إلى العمل من مكاتبها في وقت أقرب، إذ أعلنت أنها ستعيد افتتاح مقر “ميشن باي” في مدينة سان فرانسيسكو في 29 مارس الجاري، وذلك بسعة محدودة تبلغ 20%، وفقا لوكالة “رويترز”.

أوبر قررت إعادة موظفيها إلى المكاتب

ومثل شركة “فيسبوك” فإن “أوبر” تخطط لاتباع القواعد الاحترازية والوقائية من فيروس “كورونا” المستجد داخل مكاتبها، مثل تغطية الوجه وغسل اليدين بانتظام، ومطالبة الموظفين الذين لديهم أفراد عائلات مرضى بالبقاء في المنزل.

وقبل خطة إعادة فتح مكاتبها، كانت “أوبر” أعلنت أنها ستسمح لموظفي مكتبها بالعمل من المنزل حتى منتصف سبتمبر من العام 2021.

مايكروسوفت تعيد موظفيها غدا

وستفتح شركة “مايكروسوفت” الأمريكية مقرها الرئيسي في “ريدموند” بالعاصمة الأمريكية واشنطن غدا الموافق الـ 29 من مارس، ومن المتوقع أن يكون العمل بدوام جزئي من المنزل معيارا لجميع موظفي المكاتب.

وأوضحت شركة “جوجل” الأمريكية العام الماضي أن موظفيها سيكونون قادرين على العمل من المنزل حتى سبتمبر 2021، وأنها ستستكشف مطالبة الموظفين بالعمل فقط 3 أيام في الأسبوع من المكتب، بحسب موقع “ذا فيرج”.

إصابات كورونا حول العالم

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 126 مليونا و651 ألفا و176 حالة.

وأفادت الجامعة – حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد – بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و777 ألفا و23 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 71 مليونا و739 ألفا و516 شخصا.