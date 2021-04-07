فيسبوك : مشكلة تمكين القراصنة من سرقة بيانات نصف مليار مستخدم لم تعد قائمة

أعلنت شركة فيسبوك، أن تسريب البيانات الذي تم كشف النقاب عنه في الآونة الأخيرة وأثر على أكثر من نصف مليار مستخدم يعود إلى إساءة استخدام إحدى خواصها في عام 2019 وأن الشركة استطاعت سد هذه الثغرة عقب اكتشاف المشكلة في ذلك الوقت، بحسب وكالة رويترز.

وذكر موقع بيزنس إنسايدر الأسبوع الماضي أن أرقام الهواتف وغيرها من البيانات الموجودة على ملفات مستخدمي فيسبوك كانت متاحة على قاعدة بيانات عامة.

فسبوك: “جهات خبيثة” حصلت على البيانات قبل سبتمبر 2019

وقالت فيسبوك إن “جهات خبيثة” حصلت على البيانات قبل سبتمبر 2019 من خلال “حذف” ملفات مستغلة ثغرة في خاصية مزامنة قوائم الاتصال بشبكة التواصل الاجتماعي. وأضافت فيسبوك أنها حددت المشكلة في وقتها وعدلت تلك الخاصية.

وتابعت فيسبوك عبر منشور على مدونة “ونتيجة للتحرك الذي قمنا به، فنحن على ثقة بأن تلك المشكلة التي مكنتهم من حذف هذه البيانات في 2019 لم تعد قائمة”.

تسريب الرقم الهاتفي لرئيس فيسبوك مارك زوكربيرج إلى الإنترنت

أكد خبير في أمن الإنترنت بأن الرقم الهاتفي للرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” الأمريكية مارك زوكربيرج سرب إلى الإنترنت ضمن إطار هجوم سيبراني واسع استهدف موقع التواصل الاجتماعي، بحسب موقع ” آر تى” الإخبارى.

خبير: زوكربيرج من بين ضحايا الهجوم السيبراني

وأشار الخبير ديف والكر على حسابه في “تويتر” إلى أن زوكربيرج أصبح بين ضحايا الهجوم السيبراني الذي يقدر عددهم الإجمالي بأكثر من نصف مليار شخص، داعيا الصحفيين إلى التواصل مع مدير “فيسبوك” عبر الهاتف الذي تم تسريبه بهدف تلقي تعليق منه شخصيا على الموضوع.

المستخدمون الذين سرقت بياناتهم ينتمون إلى 106 دول

وسبق أن كشف موقع “بيزنس إنسايدر” عن عملية الخرق الإلكتروني التي تعرض لها موقع “فيسبوك”، مؤكدا أنها أدت إلى سرقة البيانات الشخصية لـ533 مليون مستهلك لموقع التواصل الاجتماعي من 106 دولة على الأقل، منهم أكثر من 32 مليون شخص من الولايات المتحدة و28 مليونا من السعودية وقرابة 10 ملايين من روسيا.

وبحسب وكالة “بلومبرج”، فقد سرقت هذه البيانات، منها الأسماء الكاملة لهؤلاء المستخدمين وتواريخ ميلادهم وأرقام هواتفهم وغير ذلك، في يناير الماضي ونشرت السبت على موقع خاص بقراصنة الإنترنت.

وقللت “فيسبوك” من خطورة الخرق، واصفة هذه المعلومات بأنها “قديمة جدا”.

فى أواخر ديسمبر 2019 فتحت فيسبوك تحقيقا بشأن نشر معلومات قابلة للتنزيل

يذكر أنه فى أواخر ديسمبر2019، فتحت شركة فيسبوك تحقيقا بشأن نشر معلومات قابلة للتنزيل على شبكة الإنترنت تتعلق بأسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليون شخص من المستخدمين.

وقد كانت هذه البيانات متاحة للتنزيل على منتدى أحد القراصنة الإلكترونيين الذي يعود لإحدى الشبكات الإجرامية.

قالت فيسبوك حينها إنها تحقق في تقرير حول نشر معلومات على شبكة الإنترنت تتعلق بأسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليون شخص من المستخدمين.

وكانت قاعدة البيانات هذه متوفرة للتنزيل على منتدى أحد القراصنة الإلكترونيين الذي يعود لإحدى الشبكات الإجرامية، وفق مدونة على موقع “كومباريتيك”.

وأوضح متحدث باسم فيسبوك “نحن ننظر في القضية، لكننا نعتقد بأنه من المرجح أن هذه المعلومات تم الاستيلاء عليها قبل إحداث تغييرات على الموقع في السنوات القليلة الماضية لحماية بيانات الناس بشكل أفضل”.

وقالت مدونة كومباريتيك إن الباحث في أمن الإنترنت بوب دياشينكو اكتشف قاعدة البيانات هذه التي كان الوصول إليها متاحا، وتضمنت أسماء مستخدمي فيسبوك وكلمات مرورهم وأرقام هواتفهم.

وتم الإبلاغ عن هذا الاكتشاف لتختفي قاعدة البيانات لاحقا بحلول الخميس، بحيث لم تعد متاحة وفق كومباريتيك.

ويأتي الكشف عن هذه البيانات المسروقة في الوقت الذي تسعى فيه الشبكة الاجتماعية العملاقة لإعادة بناء الثقة مع مستخدميها وتخفيف مخاوفهم بشأن حماية معلوماتهم.