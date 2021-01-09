«فيسبوك» تواصل مجددا حظر الإعلانات السياسية في جورجيا الأمريكية

قالت الشركة إن مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي في جورجيا صاروا خاضعين من جديد لقرار حظر الإعلانات السياسية

أعلنت الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم «فيسبوك» اعتزامها حظر الإعلانات السياسية لمستخدميها من جديد في ولاية جورجيا الأمريكية، بعد انتهاء التصويت الانتخابى بالولاية الثلاثاء الماضي.

وقالت الشركة إن مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي في جورجيا صاروا خاضعين من جديد لقرار حظر الإعلانات السياسية الذى جرى تفعيله وتطبيقه على نطاق الولايات المتحدة بأكملها.

وأشارت “فيسبوك” إلى أن التراجع عن قرار الحظر الذى لجأت إليه الشركة مؤخرًا جاء مدفوعًا بمجريات الأحداث والتطورات السياسية المتمثلة في الانتخابات.

وقال عملاق التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه سيمنع الرئيس من النشر على صفحته لمدة الـ24 ساعة المقبلة.

وأشارت الشركة إلى «انتهاكين للسياسة» كسبب لتصعيدها.

وقالت الشركة في بيان: «قمنا بتقييم انتهاكين للسياسة ضد صفحة الرئيس ترامب مما سيؤدي إلى حظر لمدة 24 ساعة، وهذا يعني أن الرئيس المنتهية ولايته سيفقد القدرة على النشر على المنصة خلال ذلك الوقت».

تأتي هذه الخطوة بعد أن علق «تويتر» مؤقتًا حساب ترامب وهدد بفرض حظر دائم.

وقال عملاق التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه سيمنع الرئيس من النشر على صفحته لمدة 24 ساعة القادمة.

وأشارت الشركة إلى «انتهاكين للسياسة» كسبب لتصعيدها.

وقالت الشركة في بيان: «قمنا بتقييم انتهاكين للسياسة ضد صفحة الرئيس ترامب مما سيؤدي إلى حظر لمدة 24 ساعة، مما يعني أنه سيفقد القدرة على النشر على المنصة خلال ذلك الوقت».

“تويتر” يعلق حساب ترامب

تأتي هذه الخطوة بعد أن علق «تويتر» مؤقتًا ترامب وهدد بفرض حظر دائم.

ونشر ترامب، مساء أمس الجمعة، تغريدة على “تويتر” هي الأولى بعد ساعات من تجميد حسابه لانتهاكه قواعد الاستخدام.

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو أدان فيها الرئيس الأمريكي أعمال العنف في مبنى الكابيتول، مؤكدا أنه سيركز على تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن في الـ 20 يناير.

وجمد “تويتر”، الأربعاء، حساب الرئيس الأمريكي على منصته لمدة 12 ساعة، وهدد بغلقه نهائيا إذا واصل انتهاك قواعد الاستخدام المتعلقة بالنزاهة المدنية