فيسبوك تمنح المستخدمين حق حظر الإعلانات المضللة

خالد بدر الدين: أعلنت هذا الأسبوع شركة فيسبوك الأمريكية صاحبة أكبر مواقع تواصل اجتماعى فى العالم إنها ستسمح لمستخدمي شبكتها للتواصل الاجتماعي بمراجعة الشركات التي تبث إعلانات على الشبكة وربما حظر تلك الشركات التي تنال أكبر قدر من ردود الفعل السلبية. وذكرت وكالة رويترز، إن هذه الخطوة التى ستنفذها ف

خالد بدر الدين:

أعلنت هذا الأسبوع شركة فيسبوك الأمريكية صاحبة أكبر مواقع تواصل اجتماعى فى العالم إنها ستسمح لمستخدمي شبكتها للتواصل الاجتماعي بمراجعة الشركات التي تبث إعلانات على الشبكة وربما حظر تلك الشركات التي تنال أكبر قدر من ردود الفعل السلبية.

وذكرت وكالة رويترز، إن هذه الخطوة التى ستنفذها فيسبوك تهدف إلى التصدي للشركات التي تضلل إعلاناتها المستخدمين وتجعلهم يشترون سلعا أو خدمات ذات نوعية رديئة أو الشركات التي تتقاعس عن تسليم منتجاتها في الموعد الذي حددته لذلك.

وقالت الشركة في تدوينة إنه يمكن لمستخدمي فيسبوك ترك رد فعلهم على الإعلانات التي شاهدوها تحت عنوان “النشاط الإعلاني ” و أن هذه الوسيلة ستعطي الناس قدرا أكبر من الثقة في الشركات التي يتفاعلون معها.

وسيتم إعطاء المعلنين فرصة للتحسين قبل اتخاذ إجراء آخر والذي قد يتضمن تقليص كم الإعلانات التي يمكن لهذه الشركة بعينها نشرها.