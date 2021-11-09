فيسبوك تقدم إحصاء بالتنمر والمضايقات على منصتها للمرة الأولى

أقدمت شركة فيسبوك على تقديم إحصاء بالتنمر والمضايقات على منصتها للمرة الأولى، بحسب وكالة رويترز.

تأتي الأرقام الجديدة ، التي تم إصدارها مع أحدث تقارير الشفافية الفصلية للشركة ، في الوقت الذي تواجه فيه فيسبوك التي حولت اسمها إلى ميتا مؤخرا تدقيقًا متزايدًا بشأن قدرتها على حماية المستخدمين.

إحصاء بالتنمر والمضايقات

وبحسب الإحصاء الذي يعد الأول من نوعه، تراوح ذيوع هذا النوع من هذا المحتوى بين 0.14٪ إلى 0.15٪ على فيسبوك وبين 0.05٪ إلى 0.06٪ على انستجرام.

و أوضحت الشركة في بيان “هذا يعني أن محتوى التنمر والمضايقات شوهد ما بين 14 و 15 مرة لكل 10000 مشاهدة للمحتوى على فيسبوك وما بين 5 و 6 مرات لكل 10000 مشاهدة للمحتوى على انستجرام.

وتم استقصاء قدرة منصة انستجرام على وجه الخصوص على التعامل مع التنمر والتحرش.

أتاحت الشركة وسائل جديدة لمكافحة التنمر في وقت سابق من هذا العام بعد أن شرح العديد من لاعبي كرة القدم في المملكة المتحدة تجربتهم مع إساءة عنصرية في التطبيق.

الأهم من ذلك ، لاحظت الشركة أن مقياس الذيوع هذا لا يحسب سوى المحتوى الذي يزيله فيسبوك وانستجرام بدون تقرير المستخدم. ويعني هذا أن الإحصاء يلتقط فقط مجموعة فرعية من كل محتوى تنمري ، نظرًا لأن التنمر والمضايقات لا يسهل التعرف عليها بواسطة نظام آلي.

وبحسب الوثائق التي سربتها الموظفة السابقة في فيسبوك فرانسيس هوجن، الشركة قادرة فقط على معالجة حوالي ثلاثة إلى خمسة بالمائة من خطاب الكراهية على نظامها الأساسي ، بما يعني أن الغالبية العظمى لا يتم اكتشافها.

قال نائب رئيس النزاهة في الشركة ، جاي روزن ، خلال مكالمة مع الصحفيين يوم الثلاثاء: “ليس لدينا أي حافز على الإطلاق ، سواء كان تجاريًا أو غير ذلك ، لفعل أي شيء آخر غير التأكد من أن الناس لديهم تجربة إيجابية”.

وتابع:“أعتقد أنه ليس صحيحًا أيضًا أن خوارزمياتنا مُحسَّنة فقط لتحقيق هدف زيادة المشاركة. نحن نعمل باستمرار على تحسين طريقة الترتيب من أجل معالجة هذه المشكلات “.

انخفاض خطاب الكراهية

في أحدث تقرير لها ، أفاد موقع فيسبوك أن خطاب الكراهية قد انخفض للربع الرابع على التوالي ، مع انخفاض معدل الانتشار من 0.05٪ في الربع الأخير إلى 0.03٪ هذا الربع.

أبلغت الشركة أيضًا عن انتشار خطاب الكراهية على انستجرام لأول مرة ، قائلة إن خطاب الكراهية بلغ 0.02 ٪ أو حوالي 2 من كل 10000 قطعة من المحتوى يتم عرضها على نظامها الأساسي.

ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه حتى أكثر الآراء تفاؤلاً بشأن هذه الأرقام – 0.03٪ و 0.02٪ على فيسبوك و انستجرام ، على التوالي – يمكن أن تعني أن ملايين الأشخاص يواجهون خطابًا يحض على الكراهية كل يوم ، نظرًا للعدد الهائل من المستخدمين والمنشورات المشاهدة على المنصات كل يوم.