فيسبوك تعلن قواعد جديدة لحماية كبار المعلنين

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن أعلنت شركة "فيسبوك" عن قواعد جديدة لنشر الإعلانات على موقعها، تستهدف تقليل مخاوف المعلنين من تواجد إعلاناتهم بجوار مواد عنف أو خلاف سياسي، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.وتأتي الخطوة بعد إعلان عدد من كبار الشركات الانسحاب من الإعلان في موقع يوتيوب، مثل كو

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن



أعلنت شركة “فيسبوك” عن قواعد جديدة لنشر الإعلانات على موقعها، تستهدف تقليل مخاوف المعلنين من تواجد إعلاناتهم بجوار مواد عنف أو خلاف سياسي، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

وتأتي الخطوة بعد إعلان عدد من كبار الشركات الانسحاب من الإعلان في موقع يوتيوب، مثل كوكاكولا وجونسون آند جونسون وفولكس فاجن، بعد أن ظهرت إعلاناتهم قبل فيديوهات تتضمن محتوى متطرف أو يزدري الآخر، الأمر الذي دفع كبريات القنوات التلفزيونية إلى استغلال الوضع وتقديم نفسها بحسبانها مكانا أكثر أمانا لحماية المعلنين أصحاب العلامات التجارية.

وتضمنت خطوة فيسبوك، إدراج قائمة إرشادات جديدة للناشرين والمطورين، أكثر تحديدا فيما يتعلق بموقع الإعلانات بجوار الفيديوهات والمقالات الفورية instant articles.

وقالت كارولين ايفيرسون، نائب رئيس حلول التسويق العالمية بفيسبوك، إن الخطوة كانت هامة لنظام الإعلانات الرقمية بأكمله.

وتتضمن القواعد الجديدة 9 تصنيفات منع فيسبوك وضع إعلانات بجوارها، منها المحتوى الذي يصور أطفال يمارسون سلوكا عنيفا أو جنسيا، أو المحتوى الذي يناقش قضايا اجتماعية خلافية، أو المحتوى الذي يركز على المآسي العالمية كالجرائم والكوراث الطبيعية حتى لو كانت حقيقية أو تستهدف التوعية!

وتابعت ايفيرسون: “هذا ما يريده المعلنون .. لا يرغبون في أن ترتبط أسماؤهم وعلاماتهم التجارية بأحداث مسيئة”.